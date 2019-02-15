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Крупнейшие белорусские операторы игнорируют украинский телеканал

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  • 15.02.2019, 22:33
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У многих из руководителей кабельных операторов - пророссийская позиция.

До сих пор ни один из трех крупнейших кабельных операторов не включил в свои пакеты украинский телеканал UATV, который в конце января получил разрешение на вещание в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

Руководство двух стран согласовывала вещание украинского государственного телеканала в Беларуси с 2014 года.

UATV - украинский государственный телеканал иностранного вещания, имеет эфиры на украинском, русском, крымскотатарском, английском и арабском языках.

24 января министр информации Беларуси Александр Карлюкевич подписал приказ, который позволил телеканалу распространяться на территории Беларуси.

Всего в Беларуси действуют почти полторы сотни кабельных телеоператоров, обслуживающих 3,5 миллиона абонентов.

«У многих пророссийская позиция»

Директор компании «Навигатор ТВ» Вадим Тихонович заявил, что интерес к UATV большой, но «все зависит от руководителя кабельного оператора». По его словам, «у многих из них пророссийская позиция».

«Инициатива должна идти от абонентов оператора, чтобы они требовали включения этого канала в сеть оператора, - говорит Вадим Тихонович. - Каналы бывают дорогие, такие как Discovery или "НТВ плюс". Украинский же фактически бесплатный. То есть с экономической точки зрения оператору выгодно его включить. Кто-то хочет, чтобы были представлены разные позиции: и российская, и украинская. И это правильно, когда информация подается со всех сторон. И уже телезритель сам определяет, какой информации он доверяет больше».


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