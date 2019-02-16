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Учитель про ЧП в Столбцах: Виноваты все, от самых «верхов» до самых «низов»

  • 16.02.2019, 16:30
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Фото: tut.by

Реакция учителей витебских школ на нападение в Столбцах.

Кто должен отвечать и что делать дальше?

11 февраля в Столбцах ученик 10-го класса Вадим пришел в школу, нанёс смертельные ранения учительнице истории и двум одноклассникам. В соседнем кабинете мальчик напал на ученика 11-го класса. От полученных ран школьник скончался, пишет «Витебский курьер».

Спустя два часа подростка задержали сотрудники милиции и ОМОНа в подъезде жилого дома с предполагаемым орудием преступления — ножом.

Журналисты попросили прокомментировать ужасное происшествие учителей витебских школ:

Александр (работает в школе 20 лет) считает, что школа и родители не взаимодействуют, а детям дозволено очень многое:

- Да, в школе бардак. Но обидно то, что нынешними указами и законами родители фактически исключены из системы воспитания. Всё переложили на школу. Родители детей не воспитывают. Вседозволенность и всераспущенность. У всех детей есть права, но ни у кого нет обязанностей.

Инга (мама двоих детей, в школе работает 15 лет) считает, что виноваты все, от самых «верхов» до самых «низов»:

- То, что случилось – это трагедия. Во-первых, ушли из жизни люди. Во-вторых, человек, который только начинает свою жизнь стал преступником. Кто виноват? Виноваты все. Первый институт социализации – это семья. Дети многому учатся у родителей. Ребёнок очень много времени проводит в школе. И если родители не заметили необычного в поведении сына или дочки, то за каждым классом закреплён классный руководитель. С него тоже нельзя снимать ответственность.

Родители не обращают внимания на своих детей, воспитывают по принципу «абы было тихо». Надо стараться держать под контролем не только физическое состояние ребёнка, но и моральное. Следить за тем, чем он занят, с кем и где проводит время.

Классный руководитель в свою очередь должен организовывать и дисциплину, и общение в детском коллективе. Потому что я считаю, что корень проблемы возник не сейчас. Почему ребёнок взял нож и пошел убивать? Чтобы убить человека нужно иметь силищу неимоверную, нужно знать, куда ударить. Значит человек думал об этом, готовился, обладал знаниями.

Все знают, что «рыба гниёт с головы» и можно искать виноватых в министерствах и школах. Но ясно одно, что работа не организована. Либо организована неправильно,– считает Инга.

Василий (молодой специалист, работает в школе первый год) все-таки во многом винит свободный доступ к интернету:

- Учителей нагружают большим количеством работы, возможно, не всегда нужной. У детей много свободного времени, много соблазнов, вольностей. Большое количество времени они предоставлены сами себе. Дети имеют неограниченный доступ к интернет-ресурсам. Они подвергаются влиянию модных тенденций. А так как их мозг не способен адекватно анализировать информацию, то возникают разного рода проблемы. Школьники начинают подражать любимым героям, поддерживают разные сообщества.

Юлия (стаж работы в школе 5 лет) уверена, что статус учителя утерян, а родители очень мало занимаются воспитанием своих чад:

- Тут вина не только интернета. Прежде всего, конечно, родителям нужно уделять особое внимание воспитанию ребёнка. Учитель должен давать багаж знаний, в первую очередь, а воспитание – это непосредственная обязанность законных представителей учащихся. Сейчас на школу возложили столько всего, что статус учителя теряется с каждым днём. Родители позволяют себе негативно высказываться при ребенке об учителе. О каком тут уважении тогда может идти речь? Спрос с кого-либо будет всегда. К сожалению, этого не избежать, - считает она.

Министерство образования обещает ужесточить меры безопасности и дисциплины во всех учреждениях, проработать систему пропускного режима в школах, усилить работу школьных психологов и даже проанализировать социальные сети, которые посещают подростки, и выстроить доверительные отношения с родителями школьников.

Эффективны ли эти способы и что необходимо сделать, чтобы все-таки навести в школе порядок? Практически все педагоги говорят о том, что родители перекладывают ответственность на школу, а рекомендации учителей пропускают мимо ушей. Во многих случаях дети предоставлены сами себе, не занимается ими и общество.

- Я считаю,что это не поможет. Основное – это ответственность родителей и воспитание своих детей именно родителями, а не школой. Родители должны объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Всё идёт из семьи. Может кому-то такие меры и помогут, но это единицы. Я считаю, что порядок в школе таким образом не навести, — говорит Александр, учитель с очень большим педстажем.

А по сути ничего нового и не произойдёт. Психологи, социальные педагоги всегда были и выполняли свою работу. А что за пропускной режим? Будут сумки проверять у каждого? Просто у учителя появится больше бумажной работы, отчетности и всё. Некоторым родителям всё равно на рекомендации школы, послушали и пошли. Мы не можем к каждому ученику прикрепить учителя, чтобы он сутками его контролировал.

В социальных сетях они могут создать другие страницы и всё. Воспитывать надо было давно, а не теперь пытаться резко что-то менять, когда произошло убийство. В школе можно воспитывать сколько угодно, но ребёнок видит то, что в семье. Вопрос не в том, что надо что-то менять в школе. Основная проблема, на мой взгляд, в том, как изменить общество, чтобы оно не деградировало, а было направлено на созидание. Потому что наше общество растит моральных калек, — считает Инга, мама двоих детей и учитель с 15-летним стажем.

Необходимо, чтобы дети были все время заняты полезной деятельностью, считают педагоги, тогда и время на глупости не останется, и контролировать поведение детей в соцсетях не придется.

- Здесь сказано только про психологическую и социологическую работу. На мой взгляд, она была, но проводилась очень слабо. По поводу того, чтобы мониторить все социальные сети и сайты, которые посещают ученики, я могу сказать, что это практически невозможно. Этого делать никто не будет. Ведь сайты и вся информация находится в свободном, открытом доступе сейчас.

Возможно, конечно, что психологи и социальные работники будут проводить какое-то отсеивание, определять, кому нужно уделить больше внимания, кому меньше, но не думаю, что это будет эффективно. Мне кажется, что всё основывается на воспитании родителей. Кардинальных решений для того, чтобы изменить ситуацию, я не вижу. Всё должно происходить постепенно. Я считаю, что надо открывать большое количество действительно полезных кружков, которые будут нужны в дальнейшем. Главное условие, что кружки и факультативы должны быть доступны каждому. Они нужны для того, чтобы дети приобретали дополнительные навыки, расходовали свою энергию, — прокомментировал молодой педагог Василий.

- Сложно ответить на этот вопрос. Министерство одно, а школ в республике тысячи. К тому же, не в каждой школе есть психолог–это минус. Возможно, благодаря диагностике учащихся, можно было выявить что-либо на ранних стадиях и оказать помощь. Но, к сожалению, родители зачастую против того, чтобы с их ребенком проводили тренинги или тестирование. Они считают, что психолог – это психиатр, который при любом отклонении «упечет» ребенка в психиатрическую больницу, — поделилась Юлия.

Конечно, сейчас можно искать правых и виноватых, пытаться понять причины и снова проводить революцию в школе. Но весь ужас в том, что людей уже не вернуть. А 11 февраля, к сожалению, не прожить заново.


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