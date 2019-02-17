Андрей Пионтковский: Борьба кремлевских «башен» переходит в открытую фазу 1 17.02.2019, 8:57

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Андрей Пионтковский

Клептократия решает вопрос – кого бросить на растерзание.

С каждым днем появляется все больше признаков того, что борьба кремлевских «башен» уже близка к переходу в открытую фазу. В этой ситуации представителям российской, так называемой, «элиты» ничего не остается кроме как определиться — оставаться ли лояльным Путину, который становится все более токсичным, или играть свою собственную игру. Об этом политический аналитик Андрей Пионтковский рассказал в эксклюзивном интервью для «Русского монитора».

- Андрей Андреевич, как Вы можете прокомментировать недавнюю нашумевшую статью Владислава Суркова?

- Cодержание опуса военного преступника Суркова обсуждать неинтересно. Это унылый ученический фашистский манифест – программа построения тысячелетнего путинско-сурковского рейха, где фюрер общается напрямую с глубинным народом и вместе с этим народом «засирает» мозги еще и всему остальному человечеству. Кстати о глубинном народе. Мы видим этот народ на каждой протокольной съемке – офицеры ФСО, переодетые рыбаками, пейзанами, иногда даже намазанными зеленкой жертвами теракта.

Послание предназначено, очевидно, не городу и миру, а вниманию одного человека, и мы знаем этого человека. Интересен вопрос: а зачем, собственно, Сурков именно сегодня вывалился с этим своим глубинным отсосом?

Ответ, на мой взгляд, заключается в том, что правящая клептократия хорошо понимает, какую для нее угрозу представляет растущий запрос громадного большинства населения на социальную справедливость, и пытается перехватить и приватизировать этот запрос.

Мы видим, как выбрасываются на колья народного гнева наиболее аппетитные жирные ломти бюрократического мяса, как Арашуков, до этого – Улюкаев, Белых, несколько других губернаторов. Я не люблю прямых исторических аналогий, но ситуация пока еще не масштабом, но характером расправ напоминает 1937-й год. Ведь чем он выделялся – впервые за десятилетия непрерывного коммунистического террора его объектом стала сама номенклатура: до этого уничтожали интеллигенцию, аристократию, крестьянство – а в 37 году стали хватать чекистов и партийцев.

Очевидно, что и в наше время одним Арашуковым потерявшего веру в справедливого царя народ не успокоить. Клептократия должна будет сотнями бросать на плаху своих членов, чтобы как корпорации удержаться у власти.

И здесь любому размышляющему над этой проблемой (давайте встанем на место правящей верхушки) становится ясно , что для правящей ОПГ технологически легче было бы провести эту судьбоносную операцию, пожертвовав и самим Путиным. Более чем убедительно свалить все воровство в стране прежде всего на него, ну и потом можно будет бросать населению громадные жирные туши совершенно оборзевших миллиардеров ближнего круга: 4-х Роттенбергов, 2-х Ковальчуков и так далее.

- То есть, в настоящий момент, «клептократия» решает вопрос – кого бросить на растерзание, кто будет назначен ответственным за все провалы, за все преступления путинских 20 лет?

- Именно так. И нет никаких сомнений, что очень многим представителям верхушки кажется, что наиболее технологичным ходом — будет назначить ответственным именно лично Путина.

Поэтому, я полагаю, что настал момент, когда каждому представителю российской верхушки приходится определяться с кем он и против кого. Вот Сурков для себя и определился, он заявил о себе как об оловянном солдатике путинского «бункера». Он, видимо, рассчитал, что у Путина больше силовых ресурсов, что его Росгвардия сможет активно противостоять другим силовым структурам, которые давно, мягко говоря, недолюбливают и Путина, и Золотова. В том, что он правильно оценивает ситуацию, я не уверен, но это, как говорится, его проблемы. В любом случае схватка будет очень жесткая – и она уже началась. И в этой схватке — каждый крупный номенклатурный мультимиллионер должен определиться с выбором стороны. Сурков определился: он целиком и полностью связал себя с Путиным и с его судьбой. Шантрапа помельче — тоже вынуждена высказываться: вчера Соловьев два часа на Россия 1 рекламировал сурковские каракули, потом еще всякие тины канделаки выскочили.

- ФСБ играет сейчас против Путина и его «бункера»?

- Вспомните интервью «Ночной визит: Кадыров примчался выручать делимхановских», которое я давал вашему изданию несколько лет назад — о том, как ФСБ противостояла Путину в расследовании убийства Немцова. Но это был только первый раунд. Второй тур этой борьбы разворачивается прямо у нас на глазах: Магнитогорск – это один из ключевых эпизодов. Для Путина признать, что там был теракт исламистов, смертельно опасно. Во-первых, опровергается весь его бред о том, что «мы будем уничтожать террористов на дальних рубежах». На каких дальних рубежах — ему возражали, и мы с вами тоже об этом говорили, когда эти исламистские ячейки есть в наших городах и наши упражнения в Сирии только усиливают их активность. А во-вторых, если мы вспомним, что Путин и к власти-то приходил как наш «спаситель» на фоне взорванных домов, то признание произошедшего в Магнитогорске – и вовсе сокрушительно. Именно поэтому вся путинская пропаганда до сих пор настаивает на версии утечки бытового газа, а ФСБ, через все доступные ей каналы активно сливает информацию, что это был теракт.

Вся эта борьба нарративов по Магнитогорску показала, что концепция Путина «будем бороться с террористами на дальних рубежах» ФСБ-шников совсем не устраивает. Они предпочли бы для увеличения и своего влияния, и своего финансирования бороться не на дальних рубежах, а в каждом российском городе.

Еще один признак конфликта силовиков – обращение Золотова как бы к Навальному. На самом деле оно тоже было адресовано к Путину. И не только к Путину. Золотов, в отличие от Суркова интеллектуала из себя не строит и без всякой псевдонаучной мути рубит по-пацански: я лично за вас Владимир Владимирович и останусь с вами до конца, и за мной 380 тысяч штыков. Вы понимаете, когда он говорит про 380 тысяч штыков – он же банально проговаривается: ведь не для борьбы с Навальным, они ему нужны, даже не для того, чтобы бороться с массовыми беспорядками на улицах. Ведь он же не говорит: «Мы , силовые структуры, вас защитим..» Их же там около 2 млн. Нет, я, Золотов, и Росгвардия, у меня 380 тысяч штыков. Это он обращается к своим коллегам, к тому же Бортникову, МВД, другим – у меня 380 тысяч, я с Путиным, а у вас сколько? Видимо золотовские 380 000 произвели впечатление на Суркова и он просчитал, что лучше оставаться в Путинском бункере.

- Как могут развиваться события в ближайшие несколько месяцев?

- Все социологи в один голос уверяют, и особенно часто наш друг Валерий Соловей, что после смерти путинского мифа год должен пройти до начала массовых социальных волнений. Недовольство Путиным где-то к декабрю должно найти свое выражение в серьезных социальных потрясениях, и перед правящей группировкой встанет вопрос выживания не просто отдельных представителей, но всего паразитического класса.

- Поэтому, в данном случае если сохранение Путина у власти уже не отвечает интересам этого класса, а скорее угрожает ему – то им можно пожертвовать?

- Совершенно, верно. Клептократия, несмотря на всю свою трусость понимает, что, в течение ближайших месяцев, упреждая «горячий декабрь» решить вопрос так или иначе придется. Наверху Соловья тоже слушают.

- Но ведь и Путин вместе со своим «бункером» тоже прекрасно должен понимать, что угроза для него исходит не столько от народа, сколько от его ближайшего окружения – и предпринять какие-то контрмеры, разработать какую-то стратегию собственного выживания?

- Я подозреваю, что мы увидим его шаги на этом направлении довольно скоро. «Элита» должна упредить народ. А Путин должен упредить «элиту.» И вариантов тут не так уж и много – ему так,или иначе придется перехватывать у своих противников повестку социальной справедливости. Скорее всего уже на его ближайшем ежегодном послании мы услышим про необходимость усиления борьбы со злоупотреблениями чиновничества, искоренения коррупции и т.д. коррупции итд. Либо Путин возглавит операцию «Чистые руки», что ему как крупнейшему в мировой истории вору довольно сложно будет сделать, либо проведение ее перехватит та часть силовых структур, у которой с ним имеются застарелые проблемы.

- Вы как считаете, удастся ли Путину перехватить эту повестку дня социальной справедливости, борьбы с коррупцией — или нет?

- Мне кажется, что не удастся: не Чемезова же с Сечиным, не Ротенбергов же ему раскулачивать. Но он постарается – так как выхода у него другого просто не остается. Ему нужно срочно переформатировать повестку дня, так чтобы вместо мертвого путинского мифа, предложить населению путинский миф-2.0 или те, кто дышат ему в спину, предложат свой, антипутинский миф.

Сегодня у нашей элиты, есть только две стратегии выживания: стратегия номер один — «царь у нас хороший, а бояре – говно», стратегия номер два -«оказался наш отец, не отцом, а сукою». Идет кастинг этих концепций, какая из них будет выбрана – мы все узнаем довольно скоро.