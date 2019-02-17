Newsweek: Путинские усилия доведут Россию до банкротства 1 17.02.2019, 15:12

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Фото: Reuters

Авантюры Кремля дорого обходятся россиянам.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика должна «войти в другую лигу». Но если посмотреть, куда Кремль ставит свои фишки на столе внешней политики, этот приоритет кажется совершенно непонятным, пишет Newsweek (перевод – inosmi.ru).

Очередную авантюру Россия устроила недавно в Венесуэле, отправив туда два стратегических бомбардировщика, способных нести на борту ядерное оружие. Госсекретарь Майкл Помпео отозвался об этом весьма пренебрежительно, заявив: «Два коррумпированных государства разбазаривают народные деньги и подавляют свободу… а их народы страдают». Действительно, экономическое положение в Венесуэле отчаянное, а Международный валютный фонд предвещает ей на этот год инфляцию в 10 миллионов процентов.

США тоже облагают свою экономику налогами, тратя огромные деньги на зарубежные войны. Так было в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане и в Ираке. Во времена холодной войны Америка тратила большие средства на противодействие советскому вмешательству в дела многочисленных бедных стран, таких как Никарагуа, Ангола и государства Африканского Рога. Но в основном во внешней политике США приоритет отдается укреплению динамичной американской экономики и поддержке мирового экономического роста. Во время азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов Федеральный резерв не только поддержал международные меры реагирования, но и взял на себя роль лидера в оказании помощи наиболее пострадавшим странам. Спустя 10 лет, когда начался мировой финансовый кризис, ФРС сыграла важную роль в мерах глобального противодействия.

Что касается торговли, то во время администрации Обамы Соединенные Штаты и еще 11 стран вступили в переговоры о Транстихоокеанском партнерстве. Хотя администрация Трампа отменила этот проект и начала весьма сомнительные торговые войны, она внесла поправки и обновила важные торговые соглашения с Канадой и Мексикой, а также с Южной Кореей. В январе США, Евросоюз и Япония договорились о дальнейших мерах противодействия несправедливой торговле и об устранении препятствий на пути инноваций.

Но российская внешняя политика следует другим путем. Кремль больше руководствуется политическими амбициями. Россия стремится создать сферу влияния вокруг своей территории и получить статус великой державы. Ее цель при этом — оказывать воздействие на соседей и противодействовать влиянию США и Запада в глобальном масштабе. Однако усилия Кремля часто очень дорого ему обходятся и не дают никаких результатов.

Война на востоке Украины и обеспечение Крыма обрекли Россию на большие экономические потери, как напрямую, так и опосредованно из-за западных санкций. По оценке агентства «Блумберг Экономикс», санкции обошлись экономике РФ в шесть процентов роста за четыре года. А невоенные расходы России в этих областях лишают российский ВВП 0,3% в год. Оккупированные Россией сепаратистские территории в Грузии и Молдавии также требуют субсидий.

Даже те усилия, которые направлены на мирное сотрудничество, вызывают разочарование. Хотя Евразийский экономический союз в составе России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана относительно молод, он уже спотыкается, пытаясь осуществлять экономическую интеграцию. У членов этого союза более прочные торговые отношения со странами, не входящими в его состав.

Стремление России стать великой державой тоже дорого ей обходится. Военная интервенция в Сирии заставила сократить расходы на здравоохранение, образование и социальное обеспечение. Более того, поскольку Россия поддерживает режим Башара Асада и наносит воздушные удары по гражданским объектам, Запад все активнее настаивает на санкциях против нее.

Сирия может потребовать от России еще больших расходов. В августе прошлого года ООН провела оценку стоимости семилетней гражданской войны в Сирии и назвала цифру 388 миллиардов долларов. Россия обеспокоена тем, что некоторые сирийцы могут обвинить ее в разрушении страны и в отказе помочь в ее восстановлении. Год назад высокопоставленный российский дипломат в Брюсселе подчеркнул, что ЕС пора предоставить помощь Сирии на «десятки миллиардов евро».

Россия разбрасывается деньгами и в Венесуэле, вложив туда 25 миллиардов долларов, в основном в энергетический сектор. Россия пошла на такие же риски в Ираке перед свержением президента Саддама Хусейна, и потом ей пришлось списывать долги на 12,9 миллиарда долларов. Если левацкое правительство Мадуро выживет, это станет тяжким бременем для России. Нефтяная отрасль Венесуэлы в плохом состоянии, а новые американские санкции в сочетании с гиперинфляцией могут еще больше ослабить ее экономику. А смена власти создаст риск для российских инвестиций.

Усвоив некоторые уроки, Кремль начинает отказываться от наиболее рискованных ставок. В декабре крупнейшая в России нефтяная компания «Роснефть» отказалась от планов совместных инвестиций с Ираном на 30 миллиардов долларов, что вызвано американскими санкциями и непривлекательными условиями, предложенными Тегераном.

Но есть и еще один отрицательный момент. Необходимая пенсионная реформа, которую Кремль осуществил в прошлом году, вызвала широкие народные протесты. Некоторые россияне считают, что реформу пришлось проводить из-за «зарубежных авантюр» (в Сирии, на Украине и т.п.). Из-за реформы доверие народа к путинскому правительству опустилось до 33,4%, на что указывает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Несмотря на все свои проблемы, мировой экономический порядок дает странам беспрецедентные возможности для процветания. В 2016 году Россия занимала 12-е место в мире по размерам ВВП и была крупнейшим в мире нефтяным экспортером. Однако в том году президент Обама заметил: «Нет ни одной встречи Группы 20, где русские определяли бы повестку дня по важнейшим вопросам».

Пользуясь плодами глобализации и налаживая связи с процветающими партнерами, Россия могла бы увеличить свой экономический потенциал и улучшить условия жизни народа. А формируя позитивные отношения с миром, она могла бы повысить свое влияние на важных форумах, таких как Группа 20 (G20) и на международные организации. Сделать это было бы легче, если бы Кремль уделял первоочередное внимание экономическим интересам, отвернувшись от уничтожающих свою экономику диктаторов.