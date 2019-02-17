Волкер заявил о взятой РФ паузе на переговорах по Украине 17.02.2019, 16:21

Курт Волкер

РФ отказывается что-либо предпринимать для урегулирования ситуации на Донбассе во время выборов в Украине.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что «по факту» Россия взяла паузу и не хочет участвовать в переговорах по урегулированию на Украине до окончания выборов президента, сообщает «Интерфакс-Украина».

Об этом Волкер сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов», — сказал Волкер.

Спецпредставитель также признал, что минские соглашения не работают должным образом. «Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу», — пояснил он.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.