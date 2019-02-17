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Стали известны подробности страшной аварии в Ружанах

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  • 17.02.2019, 19:23
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В результате опрокинувшегося прицепа с бревнами погибли шестимесячный ребенок и его бабушка. 

Госавтоинспекция Брестского региона сообщила о подробностях аварии в Ружанах, где погибли бабушка и малыш, передает kp.by.

ДТП произошло 17 февраля около 12.20 на ул. Коссовской.

- По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ, перевозящий в прицепе лесоматериал, при объезде движущихся во встречном направлении по краю проезжей части пешеходов допустил опрокидывание прицепа. В результате чего бревна упали на женщин и находящегося в коляске ребенка, - сообщает ГАИ.

Во время маневра прицеп опрокинулся, и бревна выпали прямо на женщин с ребенком в коляске. 6-месячный малыш и его бабушка, 44-летняя местная жительница, погибли на месте.Сейчас медики борются за жизнь 25-летней матери ребенка, которая была с тяжелыми травмами госпитализирована в реанимацию. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа


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