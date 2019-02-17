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В Ружанах перевернулся грузовик с бревнами

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  • 17.02.2019, 16:15
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Фото: brestcity.com

Погибли шестимесячный ребенок и его бабушка.

ДТП произошло 17 февраля около 12 часов дня в Ружанах Брестской области, передает kp.by.

По предварительной информации, грузовик МАЗ с полным прицепом бревен объезжал пешеходов, которые шли по краю проезжей части. Во время маневра прицеп опрокинулся, и бревна выпали прямо на женщин с ребенком в коляске.

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Фото: пресс-служба МВД

На месте погибли 6-месячный малыш и его бабушка, 44-летняя местная жительница. В реанимацию в тяжелом состоянии забрали 25-летнюю мать младенца, уточняют в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Фото: brestcity.com

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