Британия усиливает позиции в Арктике для защиты НАТО от России 18.02.2019, 8:42

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Число британских военных на Севере увеличится до бригады.

Британские военные приступили к развертыванию своих сил в Арктике, чтобы защитить северный фланг НАТО от России. Об этом объявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает газета Daily Telegraph (перевод – РБК).

Такое заявление, по ее данным, чиновник сделал во время посещения британских морских пехотинцев на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии.

Королевская морская пехота, по информации главы ведомства, уже приступила к реализации десятилетней программы, которая предполагает наращивание Великобританией военного присутствия в регионе. Предполагается, что число британских военнослужащих «в ближайшем будущем увеличится [там] до бригады», отмечает Daily Telegraph. Помимо этого, указанная программа, как уточнил Уильямсон, включает в себя обучение британскими военными специалистами норвежских коллег. В сентябре прошлого года министр утверждал, что в 2019 году на севере Норвегии заработает британская военная база.

Во время посещения королевских соединений там Уильямсон также заявил, что над арктическим регионом будут летать новые патрульные противолодочные самолеты P8 Poseidon. Необходимость их присутствия там глава ведомства объяснил «действиями российских подводных лодок, которые вернулись к уровням холодной войны».

«Будь то оттачивание наших навыков в условиях минусовых температур, учеба у таких наших давних союзников, как Норвегия, или отслеживание угроз со стороны подводных лодок при помощи нашего самолета Poseidon, мы будем сохранять бдительность к новым вызовам», — цитирует Уильямсона газета.

Это уже не первый раз, когда глава Минобороны Великобритании говорит об усилившейся активности российских подводных лодок в Атлантике. За последние годы, по его оценкам, она увеличилась в десять раз. Так, в 2017 году, по словам Уильямсона, королевский флот перехватил 33 российских лодки, которые приближались к территориальным водам Великобритании. В 2010 году такой инцидент был только один, подчеркивал министр. Об этом же Уильямсон упоминал на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в Германии 15-17 февраля. Россию тогда он обвинил в «незаконной деятельности» на суше и на море.