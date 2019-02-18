Как «государственная идеология» в Беларуси превратилась в оксюморон 3 Петр Мигурский

18.02.2019, 16:16

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А чем, собственно, идеология может помочь реалиям белорусским?

Сначала о термине оксюморон. Слово это имеет греческие корни (ὀξύμωρον, буквально «остроумная глупость») и является составным из двух противоречивых слов — остро (в смысле умно, т.е. смешно) и тупо (в смысле глупо). В результате получаем некую остроумную глупость, а если применять эпитеты похлеще, то это не что иное, как абсурд и нелепица. Попробуем термин оксюморон применить в расширенном варианте – применительно к сочетанию противоречащих здравому смыслу ситуаций, сложившихся в практике могилевских чиновников.

Над всем Могилевом безоблачное небо

Тема «Омск карбона» всем уже порядком надоела. Производство технического углерода с общим объемом вложений капитала 135 млн евро разместилось на 4-м участке свободной экономической зоны (СЭЗ) «Могилев». Российское предприятие «Омск Карбон Могилев» построили в 2017 году на территории СЭЗ в Могилевском районе. Оно с юга вплотную подходит к окраине областного центра, а также граничит с такими деревнями, как Вейно и Новоселки.

С одной стороны: более 400 человек получат высокооплачиваемую работу, с другой: производство технического углерода признано вредным для здоровья людей и окружающей среды. Сказать, что чиновники не знали, что экологическая перспектива не в пользу «Омск карбона» – скривить душой. С какого перепугу тогда за полгода до пуска предприятия в эфире программы «Четвертая студия» чиновники и руководители завода убеждали население о безопасности производства?

И стоило ли рисковать здоровьем могилевчан? Ведь по данным Елены Богодяж, руководителя службы экологической информации Белгидромета, Могилев и так является проблемным городом республики по превышению основных загрязняющих веществ, таких как азота диоксид, азота оксид, а также твердых частиц.

А тут еще одно вредное и технологически небезопасное производство! В подтверждение этого в конце прошлого года на ИООО «Омск карбон Могилев» произошел выброс сажи, облако которой накрыло близлежащую территорию. Экологи провели анализы воздуха и выявили превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц (сажи) в 40 раз. «Омск карбону» было выдано официальное предписание о немедленной остановке производства. Вот тебе и современное производство.

Но, позвольте, еще совсем недавно Константин Тепляков, зампредседателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды заявлял, что «Открыть какое-то предприятие без прохождения государственной экологической экспертизы невозможно. Обязательным условием прохождения экспертизы является оценка воздействия на окружающую среду и необходимость доказательства того, что при разработке проекта учитывались наилучшие современные мировые технологии производства». Более того, с его слов «На сегодняшний день в Могилевской области экологическая ситуация стабильная и контролируемая. Она удовлетворительна. Каких-то предпосылок считать по-другому у нас нет».

Другое мнение у жителей улицы Павлова и деревень Вейно и Новоселки, которые обратились в прокуратуру Могилевской области с требованием возмещения вреда из-за выброса сажи предприятием «Омск карбон Могилев». На защиту российского инвестора стали местные чиновники. Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков, например, говорит, что специалисты, которые выехали на вызов жителей, черного снега не зафиксировали, как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей. Вот те на…Черного снега на улицах еще не хватало в ХХ1 веке!

Вернемся к оксюморону. С психологической точки зрения оксюморон представляет собой способ разрешения необъяснимой ситуации. А ситуация с предприятием «Омск карбон Могилев» и в самом деле для здравомыслящего человека весьма неоднозначна своей нелепостью и противоречием.

Дело в том, что актуальность проекта объясняется отсутствием аналогичного производства в Беларуси, а также необходимостью обеспечения одним из основных видов сырья крупнейшего производителя шин в Европе – бобруйскую «Белшину». Остальную продукцию предприятие планирует экспортировать в основном в страны ЕС и Россию.

Реализация проекта позволит обеспечить создание импортозамещающего производства конкурентоспособной продукции, увеличить экспорт и поступление валютных средств в страну. За этими высокопарными словами просматриваются уши перевозок 140 000 тонн технического углерода из Могилева в Бобруйск автотранспортом более чем за 100 км, а железнодорожным и того более – за 150 км. Что мешало чиновникам согласовать проект «Омск карбон Бобруйск» и сэкономить огромнейшие деньги для экономики «Белшины» и государства? К сожалению, ответ, как и в случае аккумуляторного завода в Бресте, витает вокруг чиновничьего оксюморона.

Кличевский аккумуляторный…

Примеры местечкового оксюморона: всенародно избранный, «чэсныя» журналисты, справедливые выборы, судебная система, инвестиции во благо народа…

Я не оговорился по поводу аккумуляторного завода в Кличевском районе. Строительство под Кличевом аккумуляторного завода (на тот момент единственного в республике) – последний крупный инвестпроект района. Вложили определенные средства, построили даже производственное помещение, но дальше пошло по известному сценарию, когда исчезает источник финансирования. Короче, проект зачах, а вместе с этим улетучились мечты о процветании района.

Сегодня в Беларуси несколько аккумуляторных производств – в Пинске совместное с американским концерном Exide Technologies предприятие «Полесские аккумуляторы». Основная задача пинского завода — это поставки аккумуляторов на так называемый ОЕМ-рынок. То есть на российские конвейеры VW, «Форд», «Рено», «Мерседеса»

(увы, белорусский завод ограничен в продажах вне СНГ). В Белоозерске аккумуляторный завод работает с 2013 года, благодаря ему Беларусь «очищена» от бытового свинца. Сейчас в планах производство аккумуляторов в Бресте (фирма 1AK-GROUP) и в СЭЗ «Минск» (компания «АртСтилИнвест»).

Заметьте, ни у одного чиновника не возникла мысль о строительстве завода в относительно безопасном месте Кличевского района. Кстати, официально признанным депрессивным. Нет, тянет же разместить вредные производства в областном центре и даже в столице Беларуси. А, может, дело в оксюмороне? Например, порядочный чиновник.

Идеология и оксюморон

Каждый чиновник должен как-то заявить о себе. Иначе, что же это за чиновник, который не отметится новотворчеством на благо народа (еще один оксюморон).

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко поставила задачу перед «чэсными» журналистами активизировать деятельность в интернете и социальных сетях. Наконец-то, пусть и журналисты, а вместе с ними и местные чиновники, поинтересуются, что пишет народ в «одноклассниках» и фейсбуке о нынешней власти и ее верных слугах на местах. И, вот что интересно, добрых слов ни о лидере, ни о его ж…лизах, извините, работниках вертикали ни одного хорошего слова. Есть, конечно, тролли, но вживую их встретить на территории РБ вряд ли удастся. Тролли, одним словом.

Сегодня стыдно признаться, что имярек голосовал за нынешнего главу…стесняются. Точно так будет и при крахе режима – побросают свои пистолеты даже самые отмороженные служители преступного режима. А пропаганда тогда и должна работать, когда дела у правящей верхушки летят в пропасть. При хорошей экономике и реальной заботе о людях пропагандистам зарплату платить не за что. А у нас, какой закон ни возьми, все против народа, все в кормушку ненасытной челяди. Так что и понятие «государственная идеология» давно в Беларуси превратилась в оксюморон.

Идеология оксюморона

А чем, собственно, идеология может помочь реалиям белорусским? Международные экономические организации прогнозируют замедление роста экономики США и, даже, Китая. Китай за собой потянет Россию, что напрямую скажется на экономике Беларуси. Броуновские поиски экспортных вариантов давно исчерпали себя в пределах эффективного радиуса перевозок. А из инструментов балансировки основных макроэкономических параметров у нас реальна только девальвация белорусского рубля. Как ни крути, но поле для деятельности идеологов широчайшее. По оболваниванию граждан. Ведь что-то же нужно делать для поддержания имиджа «батьки».

В аппарате главы точно работают хорошие специалисты, которые и определили подходы в идеологии Президента в виде… христианских ценностей. Оказывается, (не юродствую) христианские ценности составляют целую систему. Самая главная ценность в христианстве – это Триединый Бог. Это убеждение у христиан сформировано не каким-то ученым, просветителем или богословом, а Самим Иисусом Христом. Вот оно в чем дело! Вот на что мы замахнулись! Второй ценностью является Библия или Слово Божье. Для христиан – это непререкаемый авторитет. И третьей ценностью для христиан является Церковь. Это не храм или Дом молитвы, а сообщество или собрание верующих в Иисуса Христа людей.

Согласитесь, подавать ценности белорусской идеологии народу в таком виде рискованно – можно нарваться на оголтелых атеистов, дети которых периодически хотят кушать. Пришлось корректировать (адаптировать) понятие «христианские ценности» к реалиям бренной жизни. Оказывается, что для многих вера в Бога, любовь к ближнему и семья и есть основные христианские ценности.

Но опять чего-то не хватает – не просматривается любовь к всенародно избранному в этих самых ценностях. Тогда в системе христианских ценностей был сделан акцент на учение об уникальности человеческой личности как бессмертного, духовного существа, созданного Богом по Своему образу и подобию. Незаурядная личность была в наличии, но как ее соединить с государством!?

На помощь пришли известные ученые-нобелевские лауреаты Р. Акофф и Ф. Эмери, которые отметили, что «Государство также может считаться целеустремленным индивидом». Это значит, что оно стремится, как и физический индивид, улучшить свое жизненное пространство, определить цели, пути и средства жизнедеятельности в рамках своего исторического предназначения. Не потому ли Президент белорусский определил государственную идеологию как атрибут, присущий любой стране, пардон, государству, а чтобы государство-индивид не слишком задирало голову, положил себе Фонд, почти равный госбюджету РБ.

Вот они и сошлись – человеческая личность и государство как целеустремленный индивид. Но сразу их симбиоз в Беларуси получился не совсем продуктивным. Экономика шарахалась от России до Пакистана, занятость населения снижалась, доходы граждан были явно неустойчивыми и в разы отличались от доходов западных соседей, предпринимательский сектор дышал на ладан, количество населения из года в год сокращалось.

Виноватой оказалась, конечно же, идеология как система базовых установок, определяющих стратегию развития государства и достижения консенсуса по поводу тех самых базовых установок и целей развития. А чтобы параллельно наблюдалась взаимосвязь личной ответственности каждого гражданина перед государством и государства перед личностью, была введена установка в виде «чэснай» работы избирательных комиссий.

Прошли годы. Ситуация не улучшается, о постиндустриальности белорусского общества все меньше разговоров, а обоснованием белорусской модели развития точно никто уже не занимается, есть проблемы и с определением места Беларуси в современной цивилизации. К сожалению, наша страна на обочине глобализации, гуманизации и экологизации социально-экономических процессов. Стараемся жить на принципах и по правилам Всемирной торговой организации, хотя нас туда так и не приняли. В стране нет ни одной транснациональной корпорации; кластерные структуры, скорее, пожелание, чем реальность; участие в региональных интеграционных структурах, скорее, тормоз в развитии, чем перспектива.

Попробуем в стиле оксюморон сделать наброски рекомендательного характера для могилевских идеологов.

Итак. Человек не средство достижения необходимого уровня благосостояния власть предержащих, а его фактор; цель государства – дальнейшее развитие личности; не жалеть времени и сил для развития творческих организаций (можно приложить список); поддержим медиков и педагогов – основу государственного строя Беларуси; укрепим связи с православной церковью; экспорт во имя экспорта; души и умы народа Президенту; желания и интересы по возможности; доходы, жилье, продукты по заслугам; наука лучше мировой; страсть и интеллект во имя идеологии.

А чем еще заниматься идеологам, как не образным сочетанием противоречащих в Беларуси друг другу понятий?

Петр Мигурский, 6tv.by