Санкции США вынуждают РФ отложить выпуск нового самолета MC-21 9 18.02.2019, 19:44

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фото с сайта новости-россии.ru-an.info

Из-за ограничений в РФ перестали поставлять материалы, которые используют для изготовления крыльев самолетов.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о том, что Россия отложит серийный выпуск нового самолета МС-21 до конца 2020 года из-за санкций США против российского экономического сектора. Из-за американских ограничений в Россию перестали поставлять композитные материалы, которые используют для изготовления крыльев самолетов, передают российские агентства, передает zn.ua.

В целом сроки производства отложили на год, сообщил Чемезов на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

Отмечается, чтобы компенсировать отсутствие композитного материала российские авиаконструкторы вынуждены перейти на материалы собственного производства, которые по словам главы "Ростеха" "уже есть у России". Однако в связи с этим Чемезов не объяснил, почему компания откладывает запуск при наличии "собственных композитных материалов".

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности "Росатом", уже есть", — сказал глава "Ростеха".

О прекращении поставок композитных материалов для крыльев МС-21 в январе писала российская газета "Коммерсантъ". Причиной прекращения поставок стали ограничения по отношению к российским компаниям: АО "Аэрокомпозит", входящего в ОАК, и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех"). Эти компании завозили в России из США и Японии компоненты производства американской Hexcel и японской Toray Industries. Сотрудничество закончилось после введения осенних санкций против России.