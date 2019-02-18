закрыть
18 февраля 2019, понедельник, 22:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Санкции США вынуждают РФ отложить выпуск нового самолета MC-21

9
  • 18.02.2019, 19:44
  • 2,752
фото с сайта новости-россии.ru-an.info

Из-за ограничений в РФ перестали поставлять материалы, которые используют для изготовления крыльев самолетов.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о том, что Россия отложит серийный выпуск нового самолета МС-21 до конца 2020 года из-за санкций США против российского экономического сектора. Из-за американских ограничений в Россию перестали поставлять композитные материалы, которые используют для изготовления крыльев самолетов, передают российские агентства, передает zn.ua.

В целом сроки производства отложили на год, сообщил Чемезов на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

Отмечается, чтобы компенсировать отсутствие композитного материала российские авиаконструкторы вынуждены перейти на материалы собственного производства, которые по словам главы "Ростеха" "уже есть у России". Однако в связи с этим Чемезов не объяснил, почему компания откладывает запуск при наличии "собственных композитных материалов".

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности "Росатом", уже есть", — сказал глава "Ростеха".

О прекращении поставок композитных материалов для крыльев МС-21 в январе писала российская газета "Коммерсантъ". Причиной прекращения поставок стали ограничения по отношению к российским компаниям: АО "Аэрокомпозит", входящего в ОАК, и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" ("Ростех"). Эти компании завозили в России из США и Японии компоненты производства американской Hexcel и японской Toray Industries. Сотрудничество закончилось после введения осенних санкций против России.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев