Отличный месяц для Минфина РФ 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

18.02.2019, 20:51

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Правительство РФ стало богаче. Россияне - нет.

Минфин РФ подвел итоги исполнения федерального бюджета за январь:

Доходы: 1,5 трлн р.

Расходы: 1,2 трлн р.,

Профицит: 283 млрд р. или 3,7% ВВП, что вдвое больше запланированного на год (1,8%).

Но под этим внешним благополучием скрываются бурные события.

1) Минфин, как известно, - главный валютный спекулянт страны. Курс рубля за январь укрепился на 4,9%. Это обесценило валютные сбережения минфина сразу на 356 млрд р. - на сумму большую, чем зафиксированный профицит.

2) За месяц мифину удалось разместить своих облигаций на российском рынке всего на 44,9 млрд руб. Таким темпом за год будет чуть больше 0,5 трлн руб. - при плане в 1,7 трлн руб. Т.е. мифин выполняет в лучшем случае треть плана по заимствованиям. Это даже хуже прошлого года, когда была выполнено половина плана.

3) Насколько можно считать это размещением своих бумаг минфином — вопрос. Ведь одновременно за январь он предоставил банкам денег на 52 млрд руб. по договорам РЕПО. Так что по займам в рублях минфин "сыграл в ноль". Одной рукой дал банкам взаймы денег — а другой тут же занял их. И это только кажется, что такие операции бессмысленны. Ведь занимает он под куда более высокий процент, чем дает. Себе в убыток, банкам — в прибыль.

4) Удивительно, но привлечение внешних займов оказалось для минфина в январе делом более прибыльным — он привлек своими валютными облигациями почти вдвое больше денег, чем рублевыми — 96 млрд р. Правда эта сумма тут же обесценилась почти на 5% (помните, курс рубля?). Но это, конечно, не будет продолжаться долго, новые американские санкции уже на подходе, к середине года запрет на покупку российского долга может уже заработать. Минфин торопится успеть продать столько бумаг, сколько сможет.

И, несмотря на курсовые потери, на провал внутренних заимствований, высокие цены на нефть отправили на счета минфина колоссальную сумму денег. Причем, согласно абсурдному "бюджетному правилу", минуя статью "Доходы федерального бюджета".

Деньги на счетах минфина увеличились за январь на 528 млрд рублей. Четверть всех поступлений в бюджет он отправил не на расходы, а на накопления.

Правительство стало богаче на полтриллиона.

Россияне богаче не стали.

Телеграм-канал «СерпомПо»