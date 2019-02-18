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Бывшая глава МИД Израиля Ципи Ливни объявила об уходе из политики

  • 18.02.2019, 22:47
Ципи Ливни

Она родилась в семье выходцев из Гродно.

Известный израильский политик, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни объявила о завершении политической карьеры. Она сообщила, что отказывается от участия в предвыборной кампании за места своей партии "Ха-Тнуа" в будущем составе Кнессета, передает svoboda.org.

По словам Ливни, партия не имеет шансов преодолеть электоральный барьер на предстоящих в апреле выборах. Политик сделала свое заявление сегодня на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Ципи Ливни много лет курировала мирные переговоры с палестинцами, возглавляла министерство иностранных дел Израиля и министерство юстиции. Будучи либеральным левоцентристским политиком, Ципи Ливни имела шансы, как считали её сторонники, стать второй в истории Израиля женщиной на посту премьер-министра (первой была Голда Меир). "Оставляя политику, я не хочу, чтобы надежда на мир оставила Израиль", – заявила Ципи Ливни.

Она родилась в семье выходцев из Гродно. Окончила юридический факультет Университета имени Бар-Илана. После учёбы проходила военную службу в Армии обороны Израиля. Уволилась в запас в звании лейтенанта. В первой половине 1980-х годов служила в "Моссаде", после чего занималась адвокатской практикой, возглавляя собственную адвокатскую контору.


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