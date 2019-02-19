Надежда Скардино: Болельщики подходили к нам с Домрачевой и просили вернуться 1 19.02.2019, 18:35

Надежда Скардино

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 призналась, что болельщики уговаривают ее возобновить карьеру.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в составе сборной Беларуси по биатлону Надежда Скардино по окончании "Гонки легенд", в которой ее тандем вместе с Сергеем Новиковым одержал победу, призналась, что болельщики уговаривают ее возобновить карьеру.

- Многие болельщики подходили к нам с Дашей Домрачевой и говорили, чтобы мы возвращались. Это слышать и забавно, и немного грустно. Каждому спортсмену грустно заканчивать карьеру. Но я бы назвала сегодняшний день грустным праздником на отличной ноте. Тем более что нам устроили такие прекрасные проводы. Думаю, окончательно осознаю, что со спортом все, только когда скажу сегодня в Раубичах: "До свидания!".

У меня появилось намного больше времени на себя. Если мне хочется поехать в путешествие, я еду. Если хочется не просыпаться рано утром, я не просыпаюсь. Наконец могу много времени проводить со своими родными. Наверное, это главное, почему все-таки закончила карьеру.

При этом я не пропускаю гонки по телевизору. Теперь наблюдаю за соревнованиями по биатлону как зритель или даже фанат. Когда смотрю женские гонки, представляю, что тоже могла бы там соревноваться. Но это все только на уровне мыслей, рассуждений, в теории.

Хотя на "Гонке легенд" очень волновалась. Хотелось пробежать во всю силу. Спортивный интерес и запал никуда не пропали", — цитирует Скардино sports.ru.