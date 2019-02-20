Антон Геращенко: Волонтеры «Миротворца» разоблачили около 300 боевиков «Вагнера» 20.02.2019, 12:53

Антон Геращенко

Фото: Facebook

Боевики завербовывались для участия в военных действиях на Донбассе, в Крыму и Сирии.

Волонтеры украинского сайта "Миротворец" создали сеть сайтов, на которых от имени частной военной компании "Вагнер" якобы нанимали боевиков для военной службы на Донбассе, в Крыму, в Сирии и Африке. За полтора года на объявления откликнулись 300 потенциальных боевиков, которые имели военный опыт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает gordonua.com.

"Россия в очередной раз доказала, что является государством-террористом. Волонтеры Центра "Миротворец" провели уникальную информационно-психологическую операцию, для того чтобы в очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне. Волонтеры "Миротворца" создали сеть сайтов, на которых от имени ЧВК "Вагнер" нанимали боевиков для несения службы на украинском Донбассе, в Крыму, Сирии, Африке. На эти объявления за полтора года работы проекта откликнулось более 300 потенциальных боевиков, уже имевших опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран. Каждый из них проходил собеседование через Skype, во время которого детально рассказывал "интервьюерам" из ЧВК "Вагнер" о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев". На вопрос "Готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и в том числе крымских татар" ответ всегда был – "Да!" – написал Геращенко.

По его словам, благодаря полученным данным база "Миротворца" пополнилась "тысячами" новых имен российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в горячих точках по всему миру.

"Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наемника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что украинским правоохранителям переданы "гигабайты информации и сотни часов видео собеседований", на которых российские граждане признаются в совершении преступлений.

"Также эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма. После изучения следователями часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции", – сказал Геращенко.

Он анонсировал показ фильма о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя зайцами", и обнародовал трейлер к нему.