закрыть
20 февраля 2019, среда, 13:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Антон Геращенко: Волонтеры «Миротворца» разоблачили около 300 боевиков «Вагнера»

  • 20.02.2019, 12:53
Антон Геращенко
Фото: Facebook

Боевики завербовывались для участия в военных действиях на Донбассе, в Крыму и Сирии.

Волонтеры украинского сайта "Миротворец" создали сеть сайтов, на которых от имени частной военной компании "Вагнер" якобы нанимали боевиков для военной службы на Донбассе, в Крыму, в Сирии и Африке. За полтора года на объявления откликнулись 300 потенциальных боевиков, которые имели военный опыт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает gordonua.com.

"Россия в очередной раз доказала, что является государством-террористом. Волонтеры Центра "Миротворец" провели уникальную информационно-психологическую операцию, для того чтобы в очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне. Волонтеры "Миротворца" создали сеть сайтов, на которых от имени ЧВК "Вагнер" нанимали боевиков для несения службы на украинском Донбассе, в Крыму, Сирии, Африке. На эти объявления за полтора года работы проекта откликнулось более 300 потенциальных боевиков, уже имевших опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран. Каждый из них проходил собеседование через Skype, во время которого детально рассказывал "интервьюерам" из ЧВК "Вагнер" о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев". На вопрос "Готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и в том числе крымских татар" ответ всегда был – "Да!" – написал Геращенко.

По его словам, благодаря полученным данным база "Миротворца" пополнилась "тысячами" новых имен российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в горячих точках по всему миру.

"Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наемника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что украинским правоохранителям переданы "гигабайты информации и сотни часов видео собеседований", на которых российские граждане признаются в совершении преступлений.

"Также эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма. После изучения следователями часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции", – сказал Геращенко.

Он анонсировал показ фильма о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя зайцами", и обнародовал трейлер к нему.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип