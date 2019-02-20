«Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов ко Дню родного языка 11 20.02.2019, 19:20

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Минский часовой завод выпустил коллекцию часов «Мова».

К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, Минский часовой завод выпустил коллекцию часов «Мова», передает «Белсат».

На обратной стороне часов выгравированы слова предисловия к первому сборнику стихов Франтишка Богушевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі».

Фото: luch.by

Фото: luch.by

Фото: luch.by

На циферблат часов нанесены согласные [дз] и [дж]. Часы «Мова» с [дж] стоит Br 239, а версия [дз] – Br 219.

Фото: luch.by