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«Луч» выпустил лимитированную коллекцию часов ко Дню родного языка

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  • 20.02.2019, 19:20
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Минский часовой завод выпустил коллекцию часов «Мова».

К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, Минский часовой завод выпустил коллекцию часов «Мова», передает «Белсат».

На обратной стороне часов выгравированы слова предисловия к первому сборнику стихов Франтишка Богушевича «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі».

Фото: luch.by
Фото: luch.by
Фото: luch.by

На циферблат часов нанесены согласные [дз] и [дж]. Часы «Мова» с [дж] стоит Br 239, а версия [дз] – Br 219.

Фото: luch.by
Фото: luch.by

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