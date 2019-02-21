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«Пересвет» с голым задом

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  • Виталий Портников
  • 21.02.2019, 8:59
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Виталий Портников

Именно этот образ вспомнился во время послания Путина Федеральному собранию России.

В годы правления в Советском Союзе Никиты Хрущева, когда амбициозный первый секретарь ЦК КПСС поставил перед соотечественниками задачу догнать и перегнать Америку, острословы придумали классический анекдот.

Они объясняли, почему при своих "впечатляющих успехах" Советский Союз все же не хочет перегнать США - чтобы не была видна его голая задница.

Именно этот образ - "великой державы" с голой задницей вспомнился, когда я слушал послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию России. Оно состояло из двух частей. Первая была посвящена бедности россиян и необходимостью борьбы с этим позорным явлением. А вторая - перечислению современного оружия, которым голозадая Россия собирается напугать цивилизованный мир, все эти "Сарматы", "Авангарды", "Пересветы", "Кинжалы" и прочая дрянь. И то, что отказ от соперничества с Америкой в военной области и признание реальной роли России в современном мире - самый прямой путь в преодолении бедности, почему-то не приходит в голову ни Владимиру Путину, ни его согражданам.

Бедность и гонка вооружений - две необходимых составляющих, которые предопределили крах Советского Союза. Уже приходилось писать, что без бедности и без втягивания Кремля в новый виток гонки вооружений, который должен отвлечь все ресурсы и оставить население без всяких Социальных перспектив, ничего не получится. Послание Путина свидетельствует о том, что он попался. Что он понял, насколько серьезной является опасность бедности и социального краха, но не смог сделать никаких правильных выводов и остался сторонником гонки вооружений и траты огромных средств на армию - средств, которыми Россия просто не располагает.

Сегодня в Гостином дворе Владимир Путин зачитал не послание Федеральному собранию, а приговор себе и своему государству.

Виталий Портников, espreso.tv


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