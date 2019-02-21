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«Что за тайна?»: жители Минского района бунтуют против чиновников

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  • 21.02.2019, 11:45
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Белорусы борются с властями за человеческие условия жизни.

Осенью телеканал «Белсат» рассказывал о проблемах жителей деревни, дома которых стоят рядом с канализационными отстойниками Минска.

В этом году здесь выделили землю еще и для отходов Минского производственного кожевенного объединения. По этому поводу съемочная группа программы «Имею право» посетила общественные слушания.

Слушания начались с выступления-заявления председателя Минского районного совета депутатов Юлии Белянкиной.

«Если без моего согласия это будет озвучено в средствах массовой информации, вы будете привлечены к уголовной… административной ответственности», – предупредила присутствующих Белянкина.

Люди в зале очень негативно отреагировали на эти заявления:

«Что за военная тайна. У нас ракетные войска или дерьмо, извините?»

«Это представитель нашего народа так говорит, а! Это какой-то ужас!»

Доклад инженерно-консалтинговой компании «ЭНЭКА» о влиянии нового полигона на здешнюю экологию вызвал у местных много вопросов.

«Может, не все знают, но этот документ, ОВОС, оценка воздействия на окружающую среду, у него есть очень важное условие проведения: альтернативность вариантов деятельности, – говорила в своем выступлении жительница Михановичей Галина Шатило. – Я читала отчет и хочу спросить: почему не было обозначено ни одной альтернативы, кроме указанной?»

На это Елена Соколовская, главный специалист отдела экологии «ЭНЭКА», ответила, что «нулевой вариант – это тоже альтернатива». Ответ вызвал смех присутствующих на слушаниях людей.

Галина Шатило также спросила у присутствующих чиновников об организации дорожного движения. Леонид Скобелев, главный инженер проекта РУП «Белгипроводхоз» ответил, что этот вопрос еще не разрабатывался:

«Он все равно будет осуществляться по дорогам общего пользования».

Жители поняли, что ответственные за проект люди очень формально отнеслись к слушаниям.

«Пункт 4.9, который говорит о социально-экономической составляющей. И у вас написано, что он улучшится, – взял слово Егор Харитонов из Лисовщины. – Как навозная яма рядом с моим домом улучшит социально-экономическое положение? – То есть, вы залезли в мой карман, обесцените мою землю, мой дом, а у вас все улучшится».

«Через три года пройдет новое обсуждение нового котлована для дерьма, – начинает выступление житель села Синило Альберт Канышкин. – Здесь будут только два ряда заняты. Остальные или сдохнут, или уедут отсюда».

Участников общественного обсуждения возмутило качество проведенного экологического исследования.

У юриста ОО «Экодом» Григория Федорова мы уточнили, что же можно сейчас сделать людям, несогласным с таким экодокладом?

«Жители заявили общественно-экологическую экспертизу, документы заказчик обещал передать. Соответственно, жителям нужно найти компетентных экспертов, которые смогут научно поспорить с этим отчетом об ОВОС, который немного не объективный, я бы так сказал».

Представители кожевенного завода заверили, что их отстойник небольшой и не слишком ухудшит местную экологию. Но жители этому не верят. Они передали нам видео, как даже на уже законсервированных прудах что-то происходит.


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