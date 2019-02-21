СБУ: В Крыму прошел набор в ряды ЧВК «Вагнера» 21.02.2019, 12:09

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Наемников отправили в Судан.

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в аннексированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК «Вагнера», которые затем направлялись в Судан.

Об этом он заявил в комментарии украинскому телеканалу «Прямой».

«Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК «Вагнера». Действительно, мы фиксируем не единичные случаи, когда наши «бывшие» граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК «Вагнера», которые затем направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другие фамилии», – отметил Гуськов.

В конце января Служба безопасности Украины опубликовала данные более сотни российских граждан, которые, по утверждению ведомства, являются бойцами ЧВК «Вагнера».

СМИ называют спонсором ЧВК «Вагнера» российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного «повар Путина». Структуры предпринимателя в последние годы получали крупные контракты от Министерства обороны России.

В России предусмотрена уголовная ответственность за наемничество. Российские власти неоднократно заявляли о том, что ЧВК «Вагнера» не существует.