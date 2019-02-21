Путин призвал Россию готовиться к отключению от интернета 17 21.02.2019, 14:12

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Интернет, по словам правителя РФ, является изобретением спецслужб Запада.

России следует «готовиться и быть готовой» к отключению от глобального интернета, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле, cообщает finanz.ru.

Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию», - пояснил президент.

В этом смысле отключение России от мировой сети «им самим нанесет колоссальный ущерб» не только экономически, но и политически, однако такой сценарий, «теоретически возможен», подчеркнул президент.

Поэтому Россия, по словам Путина, должна создавать автономный интернет - «такие сегменты, которые ни от кого не зависят». «Это совершенно очевидно, - сказал Путин. - И технологически, конечно, это же можно сделать».

Закон о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в ГосДуму в декабре сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым, может замедлить скорость интернета в России, но не приведет к автоматическому отключению от глобальной сети, объяснил Путин.

«Мы же не собираемся сами себя отключать, - заверил он. - Но если они додумаются до этого, повторяю, ущерб для них будет очень большой, если не сказать колоссальный. По всем направлениям, и по линии спецслужб, и по линии экономики, и политики. Но надо иметь в виду, что теоретически это возможно, и быть к этому готовыми, готовиться, во всяком случае». (цитаты по сайту Кремля).

«Ну и вообще, чем больше суверенитета у нас, в том числе в цифровой сфере, тем лучше», - резюмировал президент.

Напомним, Путин еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».

Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета и минимизировать передачу за рубеж данных российских пользователей, но и вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ, расширяя функции Роскомнадзора.

Так, согласно закону, весь трафик внутри России должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого ведомство сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы.

Проект Клишаса, который, по словам руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка, приведет к созданию глобального российского цензурного файерволла наподобие китайскому, получил одобрение от Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). К хвалебным отзывам присоединились национальные интернет-гиганты в лице «Яндекс» и Mail.ru Group.

Источник в Кремле сказал РБК в феврале, что в администрации президента поддерживают законопроект, поскольку он «способствует исполнению поручений президента об устойчивой работе рунета» для реализации программы «Цифровая экономика».