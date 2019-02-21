Сборная Беларуси завоевала «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата Европы

Сборная Беларуси завоевала «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата Европы1
- 21.02.2019, 20:30
Чемпионат Европы проходит в белорусских Раубичах.
Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Анны Солы, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова завоевала «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах. Равных же не было команде Швеции, передает pressball.by.
1. Швеция (Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 1:05.16,0 (0+8)
2. Германия (Надин Хорхлер, Янина Хеттих, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн) — 17,1 (0+6)
3. Беларусь (Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов, Сергей Бочарников) — 29,8 (0+6)
4. Россия (Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев, Максим Цветков) — 47,3 (0+6)
5. Норвегия (Каролин Кноттен, Йенни Энодд, Фредрик Йессбакк, Александр Андерсен) — 1.19,8 (0+5)
6. Болгария (Даниэла Кадева, Эмилия Йорданова, Димитар Герджиков, Красимир Анев) — 1.30,0 (0+6)...
Всего стартовали 20 команд.