Сборная Беларуси завоевала «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата Европы 1 21.02.2019, 20:30

Чемпионат Европы проходит в белорусских Раубичах.

Сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Анны Солы, Романа Елетнова и Сергея Бочарникова завоевала «бронзу» в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах. Равных же не было команде Швеции, передает pressball.by.

1. Швеция (Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 1:05.16,0 (0+8)

2. Германия (Надин Хорхлер, Янина Хеттих, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн) — 17,1 (0+6)

3. Беларусь (Динара Алимбекова, Анна Сола, Роман Елетнов, Сергей Бочарников) — 29,8 (0+6)

4. Россия (Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев, Максим Цветков) — 47,3 (0+6)

5. Норвегия (Каролин Кноттен, Йенни Энодд, Фредрик Йессбакк, Александр Андерсен) — 1.19,8 (0+5)

6. Болгария (Даниэла Кадева, Эмилия Йорданова, Димитар Герджиков, Красимир Анев) — 1.30,0 (0+6)...

Всего стартовали 20 команд.