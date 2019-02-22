Порошенко летит в Польшу на встречу с Дудой и Грибаускайте 1 22.02.2019, 10:27

Фото: Михаил Маркив / «Коммерсантъ»

Президенты трех стран в Польше посетят командный штаб ЛитПолУкрБрига и проведут трехсторонние переговоры.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 22 февраля, совместно с коллегами из Польши и Литвы Анджеем Дудой и Далей Грибаускайте посетит штаб международной литовско-польско-украинской бригады ЛитПолУкрБриг в Люблине. Об этом сообщает Укринформ.

Предполагается, что президенты трех стран, в частности, пообщаются с личным составом воинского соединения, посетят командный штаб бригады, а затем проведут трехсторонние переговоры. После этого должна быть проведена совместная пресс-конференция президентов.

Как ожидается, вскоре Порошенко примет участие в церемонии закладки памятной капсулы под строительство памятника блаженному священномученику отцу Омеляну Ковчу. В частности, президент подпишет памятный акт о начале строительства памятника, который будет вложен в капсулу и вмурован в фундамент будущего монумента. Планируется выступление главы государства перед участниками церемонии.

В завершение визита Порошенко должен провести встречу с представителями украинского национального меньшинства в Польше, информировало агентство.

Известно, что последний раз глава Украины встречался с польским коллегой Дудой 24 января в Давосе, а с Грибаускайте во время ее рабочего визита в Киев 7 декабря 2018 года.