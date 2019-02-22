Как жительница Барановичей уехала работать волонтером на год в Португалию 1 22.02.2019, 13:20

За год волонтерства она объездила практически всю страну, познакомилась с ее культурой и историей.

25-летняя жительница Барановичей Инна Сумская год назад отправилась волонтером в Португалию. Девушка рассказала intex-press.by, как стала волонтером, является ли знание иностранного языка решающим фактором для участия в программе, чему она научилась и о чем сожалеет:

- В 2015 году я окончила географический факультет по специальности гидрометеоролог и устроилась на работу в гидрометцентр в Минске. Занималась тем, что работала с базами данных агронаблюдений, ездила по метеорологическим станциям Минской области, проверяла работу специалистов и оборудования.

Так прошло 2,5 года. Работа не приносила мне удовольствия. Рутина. К тому же платили мало – 400 рублей в месяц. На такие деньги прожить в Минске тяжело, тем более когда ползарплаты уходит на съем жилья.

Я поняла, что нужно что-то менять в своей жизни.

О программах волонтерства

Волонтерством я раньше никогда не занималась, тем не менее информацию о различных волонтерских программах, которую публикуют в интернете и соцсетях, просматривала. Благодаря этому я знала, что в Минске есть две общественные организации, которые занимаются поиском волонтеров для работы за границей, – «Фиальта» и «Новые лица». Однажды на сайте «Фиальта» я увидела программу EVS (Волонтерская европейская служба), которая искала волонтеров в Португалию в неправительственную организацию «H2O — Associação de Jovens de Arrouquelas» сроком на один год. Я решила, почему бы не попробовать, и подала заявку, куда входили резюме и мотивационное письмо. В течение недели мне отзвонились и пригласили на собеседование в Минск. К слову, английский язык я знала не очень хорошо, но это не помешало тому, чтобы мне предложили стать волонтером.

Об условиях

После собеседования со мной связались из Португалии и рассказали о программе и условиях волонтерства. Оказалось, что надо будет работать с детьми разных возрастов, организовывать для них различные мероприятия: игры, соревнования, тренировочные курсы, молодежные обмены. Рассказали об условиях проживания (в обустроенном двухэтажном доме с другими волонтерами), о наличии автомобиля, которым можно пользоваться при наличия водительского удостоверения, а также о карманных деньгах – 200 евро, которые выдаются ежемесячно на личные нужды. Зарплаты у волонтеров нет.

Согласилась на поездку я не сразу. Главной причиной этого являлось то, что ехать нужно было на целый год. Чужая страна, разлука с родителями. Да и волонтерского опыта у меня не было. Но в итоге я решила ехать.

Дальше нужно было собрать пакет документов, куда входили медсправки о состоянии здоровья, страховка, подписанный контракт, рабочая виза на год, которая открывается по приглашению. На сбор всех документов и получение визы ушло около месяца. Самым сложным было получить визу. Посольство Португалии находится в Москве, и туда пришлось ехать дважды: сначала подать документы, потом забрать их. Радовало то, что организация полностью покрывала расходы: визу, перелет и жилье.

О работе и уроках португальского

Мой первый день в Португалии был волнителен и интересен – новая страна, новые люди, новые знания. Здесь по этой же программе работали волонтеры из Эстонии, Турции, Франции, Македонии, Испании, Румынии. Язык общения в основном английский. Поначалу мне было сложно преодолеть языковой барьер. Но со временем все наладилось.

Кроме того, что я подтянула английский, мне пришлось выучить португальский. Так как с детьми нужно было общаться на нем. И если английский я хоть как-то знала, то португальский… Когда услышала об этом требовании, растерялась. Но оказалось, что эта проблема решаема: для волонтеров по вечерам дважды в неделю организовывали уроки португальского языка в высшей школе.

Работа – пять дней в неделю. Рабочий день состоит из нескольких этапов. К 10 утра шла в организацию, где помогала комплектовать еду для малоимущих семей. Затем – в школу, где до 17.00 работала с детьми. В одной из моих групп были дети-аутисты. С ними первое время было непросто, так как это особенные ребята, более закрытые и тяжелее идут на контакт. К ним нужно было найти подход, и на это потребовалось время.

О путешествии по стране и встрече с президентом

В выходные вместе с другими ребятами я путешествовала по стране. Я объездила почти всю Португалию, узнала ее культуру, историю – и это тоже большой плюс волонтерства. Много денег на поездки не требовалось, так как останавливалась у других волонтеров или пользовалась каучсерфингом (сайт по поиску бесплатного ночлега).

Португалия – это удивительная страна с красивыми пляжами, вкусной едой, уличными артистами и, конечно же, футболом. Португальцы – радушный, дружелюбный и патриотичный народ, который гордится своей страной.

А еще здесь запросто можно сфотографироваться с президентом. Однажды с друзьями мы поехали в город Кашкайш, где решили прогуляться по пляжу. Из разговора людей я услышала, что приедет президент, чтобы принять участие в заплыве с молодежью. Это не было какой-то акцией в честь чего-то – ребята просто пригласили президента поплавать с ними. Когда президент приехал на пляж, люди подходили к нему. Все просто и обыденно: никто не перекрывает улицу, как, например, у нас. Мы тоже подошли к президенту и предложили сделать селфи. Он согласился, спросил, откуда мы. Я была приятно удивлена. Президент, как обычный человек, переодевался на пляже, плавал со всеми. После небольшого общения с ним мы попрощались, как принято в Португалии — чмокнулись с двух сторон.

О плюсах волонтерства

Я считаю, что волонтерство может быть популярно и в нашей стране. Но вся проблема в том, что у нас не хватает общественных организаций, которые занимались бы этим. У нас мало кто знает о волонтерстве. Эта тема не на слуху: нет рекламы – ни на билбордах, ни в СМИ. За границей все наоборот. Там на волонтерство выделяют финансы, создают соответствующие условия. Там заинтересованы, чтобы молодежь во время работы или учебы принимала участие в различных волонтерских программах, повышала свою рабочую квалификацию и обменивалась опытом за рубежом.

Мой срок программы подошел к концу. Пока я не знаю, что буду делать дальше: может, найду работу, может, уеду в другую поездку. Я все еще нахожусь в поисках себя. Но могу с уверенностью сказать, что волонтерство – это отличный эксперимент в моей жизни, который изменил меня, многому научил и расширил мой кругозор. И жалею я лишь об одном: почему не сделала этого раньше.

Я благодарна президенту волонтерской организации «H2O — Associação de Jovens de Arrouquelas» Alexandre Jacinto за поддержку на протяжении всего проекта, а также всей команде волонтеров.

Как стать волонтером

1. Определите временной период, который вы хотите посвятить волонтерству (это может быть несколько месяцев или год).

2. Определите свои навыки и что вы можете предложить (сферы деятельности могут быть самые разнообразные: социальная помощь, работа в областях экологии, образования, культуры и искусства и др.).

3. Найдите подходящую программу (кроме вышеперечисленных, например, есть молодежные проекты, поддерживаемые ЕС в рамках программы Erasmus +).

4. Оцените свой уровень знания иностранного языка. В некоторых случаях достаточно минимума.

5. Будьте активными и не бойтесь трудностей. Важнейшей составляющей успеха является личная мотивация.