Судаленко о «тунеядском» декрете: Мы вместе победили в 2017-м, победим и сейчас 6 22.02.2019, 15:19

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Каждый записанный в «тунеядцы» должен действовать.

Известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко, которого власть в 2017 году прозвала "адвокатом дармоедов", призывает «не занятых в экономике» белорусов не опускать руки, пишет гомельская «Весна».

Правозащитник подготовил образцы жалоб в гор (рай) исполкомы и суды и призывает каждого попавшего в так называемую базу "не занятых" действовать.

Обращаясь к людям, которых власть отнесла к категории "не занятых" Леонид Судаленко на своей странице в «Фейсбук» пишет:

- Друзья «не занятые в экономике!

Власть опять пытается обложить полмиллиона белорусов налогом, спрятав его в «жировки» по оплате услуг ЖКХ. Каждый из нас стоит перед выбором – платить или не платить. Если не платить, тогда какой выход? Выход есть!

Ниже вы найдете образцы жалоб для тех, кто уже в марте получит потяжелевшие жировки от спрятанного там «тунеядского» налога. Обращение с жалобами в гор-(рай) исполкомы позволит впоследствии подать жалобу в суд. Считаю, уже после нескольких тысяч таких жалоб власть пересмотрит свое отношение к рожденной ей же проблеме – заставить белоруса работать за еду!

Мы вместе победили в 2017-м, вместе победим и сейчас.

Жалоба в исполком.

Жалоба в суд.