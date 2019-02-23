«Живая цепь» доставит гумпомощь в Венесуэлу из Колумбии 23.02.2019, 22:52

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Мадуро препятствует попаданию гумпомощи в Венесуэлу.

Миграционное агентство Колумбии проинформировало, что автомобили с гуманитарной помощью для Венесуэлы разгрузят на границе и передадут по «живой цепочке» из людей, передает Reuters, пишет gazeta.ru.

По имеющейся информации, разгружать гумпомощь будут на Международном мосту Симона Боливара, расположенном на территории Колумбии, откуда их вручную будут транспортировать в Колумбию.

Отмечается, что такие меры были предприняты, поскольку узурпатор Николас Мадуро отдал приказ о недопуске в страну колонны с гумпомощью.

Ранее сообщалось, что первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией.

При этом ранее лидер венесуэльской оппозиции заявлял о том, что грузовики с гумпомощью въехали на территорию Венесуэлы.