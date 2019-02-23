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Гуаидо объявил амнистию для венесуэльских военных, вставших на сторону народа

  • 23.02.2019, 23:01
Фото: EPA

Временный президент Венесуэлы опубликовал видео, где военные приносят ему присягу.

Провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуаидо объявил об амнистии для военных, которые решат перейти на сторону народа. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает "Гордон".

Гуайдо обнародовал видео, на котором несколько венесуэльских военных присягают ему на верность, и отметил: "Венесуэльский солдат, суть сообщения ясна: делай то, что велит конституция. Будет амнистия и гарантии для тех, кто встанет на сторону народа".


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