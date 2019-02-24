Москва и Петербург вышли на Марш памяти Бориса Немцова 9 24.02.2019, 13:20

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Тысячи человек протестуют в российских городах.

В Москве, Петербурге и других городах России 24 февраля проходят акции памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года рядом с Кремлем, сообщает "Радио Свобода".

Акция в Москве началась в 13.00 (по минскому времени).

Соратник оппозиционера Илья Яшин ранее заявил, что сегодняшняя акция не будет "траурным маршем". По его словам, участники шествия намерены выдвинуть власти политические требования, выступить против политики Путина и за свободную демократическую Россию, передает "Эхо Москвы".

На Страстном бульваре сейчас так. Рамки, КАМАЗы, Росгвардия. Марш памяти Бориса Немцова начнется через полчаса pic.twitter.com/vxYRysfckJ — Roman Vdovichenko (@Vdovichenko1990) 24 февраля 2019 г.

Маршрут акции привычный - от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Заявка, поданная для согласования московским властям, предусматривает участие в марше 30 тысяч человек.

Доклад Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Напомним, что на состоявшейся в Вене 21-22 февраля зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ эта организация приняла решение подготовить доклад об убийстве Бориса Немцова. Глава российской делегации Петр Толстой назвал это решение “политизированным” и заявил, что не видит в нем “никакой практической помощи для установления истинных причин этого преступления”.

Дочь убитого оппозиционера Жанна Немцова, в свою очередь, заявила “Голосу Америки”, что считает доклад ОБСЕ важным шагом к установлению истины в расследовании убийства ее отца. Она подчеркнула, что международные расследования – это еще и инструмент давления на российские следственные органы.

Родные убитого оппозиционера пожаловались на бездействие следствия

Адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Бориса Немцова Жанны, сегодня заявила “Интерфаксу”, что родственникам убитого оппозиционера так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования. В ответ на ходатайство защиты в правоохранительных органах ответили, что ведется расследование и попросили не мешать работать, заявила Михайлова. Следствие до сих пор ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Немцова, считает адвокат. В Следственном комитете ранее заявили, что ведомство продолжает расследовать уголовное дело против объявленного в розыск Руслана Мухудинова, которого следователи считают и заказчиком, и организатором убийства.

Онлайн-трансляцию Марша ведет "Радио Свобода".

15:24

Митинг в Санкт-Петербурге также завершен, депутат Заксобрания города Борис Вишневский объявил акцию законченной, сообщает корреспондент «МБХ медиа».

Тем временем ОМОН контролирует выходы с площади, чтобы предотвратить шествие по Петровской набережной.

Фото: «МБХ медиа»

15:14

В Москве марш памяти Немцова завершается, полиция просит убрать атрибутику. Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил «МБХ медиа», что пойдет к народному мемориалу на Большом Москворецком мосту, за ним, вероятно, последуют и другие активисты.

15:05

МВД Москвы оценило количество участников митинга в Москве в 6 тысяч человек, говорится в сообщении ведомства. О задержаниях в полиции не сообщают.

По данным Белого счетчика, в марше Немцова приняли участие 10,6 тысяч человек.

14:41

На митинг в Петербурге с плакатом в память о Немцове пришла художница Елена Осипова — постоянный участник городского протестного движения, сообщает корреспондент «МБХ медиа»

«Для сегодняшнего митинга я нарисовала отдельный плакат, на котором Немцов изображен с белыми голубями, потому что он всегда был против войны и выступал против. Его убили по причине того, что он говорил правду власти и был против агрессивного вмешательства. Если бы Борис Немцов был жив, нам не было бы так стыдно за свою страну», — сказала она.

Фото: «МБХ медиа»

14:37

В Москве в 14:23 перекрыли все рамки металлоискателей, людей больше не пускают. В марше Немцова принимают участие более 10,5 тысяч человек.

В 14.23 перекрыли оставшиеся рамки. Людей не пускают.

К моменту закрытия на территорию марша памяти Немцова прошли 10,6 тыс. участников. Основной подсчет окончен.#БелыйСчётчик #маршНемцова pic.twitter.com/PBKzqnzWzK — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 24 февраля 2019 г.

14:34

На митинге в Санкт-Петербурге выступил депутат законодательного собрания города Борис Вишневский, была объявлена минута молчания, сообщает корреспондент «МБХ медиа».

14:20

Количество участников митинга в Петербурге достигло тысячи, по оценкам организаторов, сообщает корреспондент «МБХ медиа».

В Москве, по данным Белого счетчика, на марше уже около 8 тысяч человек.

14:15

В Москве задержали участника марша Немцова Тимофея Петрушенко, об этом он сообщил на горячую линию «ОВД-Инфо».

По словам Петрушенко, он принес на акцию плакат с нецензурным высказыванием о Владимире Путине, но все же решил оставить его в камере хранения. Как только активист положил плакат и уже без него подошел к рамкам у входа на марш, его задержала полиция.

Отмечается, что сейчас активист сидит в полицейской машине, его плакат забрали из камеры хранения и тоже отнесли в автомобиль.

14:11

Митинг в память о Немцове также начался в Санкт-Петербурге, по оценкам организаторов, в нем участвуют около 800 человек, сообщает корреспондент «МБХ медиа».

Фото: «МБХ медиа»

14:10

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова, который завершится в 16:00. Во главе колонны — Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Михаил Касьянов.

Участники акции скандируют лозунги «Россия без Путина», «Путин — вор» и «Наше имя — Борис Немцов».

Шествие началось с опозданием, так как полиция попросила 10 минут, чтобы убрать ограждения на дороге, сообщил Яшин.

14:00

По данным Белого счетчика, на марше Немцова в Москве присутствуют более 6 тысяч человек.

На 13:50 на Марш Немцова прошли 6,1 тысячи человек. Подсчет продолжается. pic.twitter.com/kcD3ytwacO — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 24 февраля 2019 г.

13:50

Акция памяти Немцова в Санкт-Петербурге начнется в 14:00. Как сообщает корреспондент «МБХ медиа», вся площадь Ленина, где пройдет мероприятие, по периметру заставлена спецтехникой, вероятнее всего, чтобы усложнить возможность шествия с площади

Фото: «МБХ медиа»

13:27

По данным Белого счетчика, в Москве на марше памяти Немцова на данный момент присутствуют более 2 тысяч человек.

Белый счётчик ведёт подсчет участников Марша Немцова. К 13:15 на территорию марша прошли 2,1 тысячи человек. — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) 24 февраля 2019 г.

13.22

В Москве на Страстном бульваре продолжают собираться участники сегодняшнего шествия. Они могут взять заранее подготовленные организаторами плакаты с портретом Бориса Немцова.

В начале Страстного бульвара вы можете взять плакат с портретом Бориса Немцова или флаг России.#МаршНемцова начнётся через час. pic.twitter.com/gGScvclUaX — Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) February 24, 2019

Напомним, что в Москве сегодня не только согласованный с властями марш, но и открытие фотовыставки, посвященной оппозиционному политику. Она пройдет в Сахаровском центре, носит имя "Должность моя – Борис Немцов" и продлится до 27 февраля.