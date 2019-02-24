В Беларуси 28% автомобилистов не моют машину зимой 10 24.02.2019, 17:05

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40% участников опроса моют зимой машину по мере необходимости.

Здесь даже спорить нечего: что-либо чистое всегда лучше этого же грязного. На чистую машину приятнее смотреть, в нее садишься с удовольствием, она даже ездит быстрее! Одна проблема - поддержание аккуратного внешнего вида авто всегда требует усилий - денег или времени.

И первого, и второго всегда не хватает. Поэтому немалая часть машин по нашим дорогам ездит с белесым соляным налетом зимой, рыжей "конопатостью" весной и осенью и томной серой поволокой знойным летом. Некоторых даже соседи одаривают прозрачным намеком "помой меня, я вся чешуся", пишет abw.by.

Источник: abw.by

Впрочем, на зимнем периоде стоит остановиться отдельно, потому как к традиционным отговоркам "нет денег/времени" здесь добавляется идеологическая платформа: пользы от мойки в мороз может быть много меньше, чем вреда.

На прошлой неделе российские коллеги опубликовали результаты опроса о том, насколько часто российские автомобилисты в зимний период моют свои машины, и получили неожиданные результаты.

Оказалось, что три четверти (76,3%) автовладельцев с разной периодичностью, но заезжают на мойку, не дожидаясь весны. Причем более половины участников опроса (50,7%) ответили, что делают это "по мере необходимости", а каждый четвертый (25,6%) придерживается в этом вопросе регулярности. Так, 15,7% опрошенных моют машину с периодичностью один раз в месяц, 5% делают это в два раза чаще, а примерно столько же (4,9%) - и вовсе еженедельно. Интересно, что приблизительно каждый четвертый респондент (23,7%) не видит в этом смысла и ждет весны.

Источник: abw.by

"А как на этот же вопрос ответят наши автовладельцы?" - задумались мы и продублировали исследование.

Примечательно, что результаты оказались схожими.

40% участников опроса моют зимой машину по мере необходимости, 14% делают это один раз в месяц, по 9% - один раз в две недели и один раз в неделю.

При этом 28% респондентов выбрали вариант "Не мою зимой, жду весну".

Справедливости ради можно сказать, что автовладельцев, привыкших содержать свои автомобили в спартанских условиях, хватает и за западными границами нашей страны. Например, на сайте опросов один из участников честно написал: "Мыть машину? Разве не для этого идет дождь?"

А другой признался: "Ответ прост: так часто, как вы хотите. Я работаю на автомойке, поэтому моя машина моется как минимум десять раз в неделю. Моему последнему автомобилю было десять лет, когда я продал его, и внешне он выглядел прекрасно".

Но большинство европейцев и американцев сходятся во мнении, что зимой солевые реагенты настолько агрессивны, что оптимальный режим мойки авто - каждые десять дней, максимум две недели.

"Соль, используемая на дорогах зимой, может быть очень едкой для ЛКП автомобиля и металлических поверхностей. При этом в слякотную погоду в нижней части автомобиля быстро накапливается грязь. Долгое пребывание соли и зимней грязи на автомобиле в итоге приводит к повреждению металлических поверхностей, отделки и краски, но внешними недостатками дело не ограничивается, потому как коррозийные процессы начинаются и в элементах ходовой части", - советуют британцы.

Впрочем, аналогичного мнения придерживаются и наши автоэксперты. Единственное, что делать это надо правильно.

Правила зимней мойки:

правило №1 - не мыть холодный автомобиль горячей водой. Для лакокрасочного покрытия это шок. Как и для лобового стекла, на котором у большинства машин есть микросколы от камней;

правило №2 - грязь сначала нужно намочить, затем смыть и только после этого действовать тряпкой или мочалкой;

правило №3 - после мойки проемы протереть, замки продуть, двери минут пять не закрывать.

Еще после мойки лучше всего не ставить авто на прикол, а немного на нем проехать. Это необходимо, чтобы влага, попавшая между сотами радиатора, выдулась или испарилась, чтобы высохли тормозные механизмы (особенно это важно для машин с барабанными тормозами, которые утром могут и не тронуться с места), чтобы не скопилась и не замерзла вода в нижней части колесных дисков. Не помешает после мойки несколько раз воспользоваться и механизмом ручного тормоза, чтобы не прихватило трос.