Вызов для каждого 15 Андрей Санников

25.02.2019, 10:25

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Андрей Санников

Правда ли, что белорусские айтишники самые умные?

Никак не могу понять, кому, кроме небольшой преступной группки, выгоден этот режим? И какой смысл его поддерживать?

Преступники во власти, творя беззаконие, понимают, что их сила – в круговой поруке.

Но почему у них есть помогатые?

Почему они не стесняются оправдывать преступления? И это в то время, когда градус ненависти к режиму в обществе заметно повышается, а неадекватность Лукашенко уже даже его окружение престало скрывать?

Почему растет количество завербованных, которые не стесняются быть завербованными? Почему в адрес реальной оппозиции раздается улюлюкание?

Режим именно этому и учит: не сопротивляйся, подчиняйся, и будет тебе агросчастье под нашим руководством.

“Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?”

Почему эта реплика из “Дракона” Евгения Шварца вновь стала актуальной?

Не понимаю выгоду этих “первых учеников”. Сами ведь живут в той мерзости, которую помогают создавать. Я имею в виду тех, кто и к кормушке не допущен, и явно меньше 30 серебренников получает.

Порядочность человека, по идее, определяется в том числе его отношением к тирании.

Где-то там, далеко в прошлом остались многие красные линии, которые не стоило переходить никогда, никому из нас.

Это всегда происходит почти незаметно, или кажется, что незаметно. Обтекаемые углы, мягкие краски для подлецов, и вот уже глядишь - картина жизни другая. Она уже расходится с действительностью, но так ловко слова подобраны, что не сразу и заметишь.

А самое страшное – эта лакировочка уже заметно расходится с понятием о пристойности. Пристойность - тоже товар неходовой. Да и кто будет ее мерять? И в каких единицах?

Можно ведь не в лоб, а на полутонах, с подтекстом.

Ну, надоело уже слышать про аресты, протесты, ментовской беспредел. Никакой интриги, даже фамилии почти всегда одни и те же. Есть же и другая жизнь. Евровидение, например. Евроигры опять же. Надо же быть объективным.

Вот эта самая “объективность”, лишенная пристойности, привела к тому, что нерукопожатные стали героями, а из героев сделали этаких надоедал.

Они своими запрещенными выходками стали мешать воцарившемуся у нас агроспокойствию.

Зато негодяи вовсю учат нас жить.

В какой-то момент нежелание сопротивляться подлости перешло в пересмотр ценностей. Не политических предпочтений, а базовых ценностей, основы того, что называют порядочностью.

Предательство, доносительство, оправдание преступлений и преступников стало нормой, значит нормальность такой нормой быть перестала.

И вновь вопрос: а в чем польза или хотя бы выгода?

Пусть даже для тех, кто зарабатывает или получает хорошие деньги?

Условием этого агроблагополучия является отсутствие свободы, безусловное послушание и участие в преступлениях.

Нас, правда, все время пытаются убедить, что в условиях диктатуры можно вполне себе комфортно жить, даже заниматься бизнесом. Всех тех, кто особенно убедительно пропагандировал хороший бизнес-климат при Лукашенко уже успели ободрать и посадить.

Сейчас режим успешно подращивает новых баранов на заклание, подкармливает их сочными законами, содержит в специальном вольере-гетто под названием “парк высоких технологий”. Эти новые источники валютных поступлений в личные карманы правящей группировки называются IT-отраслью.

Кто-то вовремя доложил наверх, что в этом секторе крутятся безумные деньжищи, а в Беларуси работают самые гениальные айтишники. И что скорее надо всей страной майнить биткоины под руководством вождя.

Логика режима проста и непоколебима: дать попастись айтишникам в вольере, позволить нагулять жир, а потом кого постричь, а кого и забить.

Логика гениев-айтишников тоже понятна: мы ведь самые умные в этой болотной державе. Немножко поддержим власть, чтобы нас не трогала. Лезть в политику не будем, и нас трогать не станут.

Только конец этой истории будет предсказуемо печальным. В обанкротившемся государстве очень скоро возникнет потребность в новых деньгах и самым естественным источником их поступления станет как раз тот самый IT-сектор да еще и в совокупности с банковской биткоиновой отраслью. Кто ж мимо такого пройдет?

Но будут же терпеть, договариваться, покорно потянутся в “Американку”, согреваемые мыслью о “кубышке” где-то в офшорах.

Наши айтишники действительно мирового уровня, если не выше.

И что, покорность, подчинение дремучей власти – это все на что они способны в нашем социуме?

Вот Google, например, узнал о том, что в Венесуэле Мадуро блокирует нежелательные сайты и засел за работу, чтобы эту проблему решить и помочь оппозиции. Появилось приложение Intra, которое позволяет и блокировку обходить, и данные пользователя шифровать. Это было год назад. Сегодня Венесуэла вот-вот избавится от Мадуро, друга Лукашенко и его брата по духу.

Что-то не было слышно подобных предложений от наших айтишников, когда заблокировали Хартию.

Да что там Хартию, крупнейшие компании по разработке программного оборудования, прописанные в Беларуси и работающие на иностранных заказчиков, могли бы помочь себе, а заодно и своей стране, предложив программные, технические решения предотвращения фальсификаций выборов, замеров реального отношения к режиму.

В России вся эта отрасль работает на то, чтобы гадить: срывать и фальсифицировать выборы в других странах, заниматься травлей пристойных людей, вбрасывать фейки. Уверен, что там подвизаются и белорусские айтишники. Но ведь все эти технологии могут работать и в обратном направлении. Почему бы не попробовать такой реверс в Беларуси?

Они ведь действительно одни из лучших в мире, наши айтишники, к тому же очень хорошо соображают в вопросах безопасности пользователей. Могли бы для начала показать с помощью безопасных опросов, что люди в действительности думают об этой власти.

Или возьмем компанию из Беларуси, которая весь мир заставила играть в танки. Креатив, достоверность деталей, драматические сюжеты – все в этих играх классно. Почему бы не решиться и не сыграть всерьез в честные выборы в Беларуси? Применить свои мозги, свой опыт, свои технологии для освобождения своей страны?

Я как-то давно, еще в советские времена наблюдал в деревне трех хлопцев, которые соревновались, кто дальше плюнет. Сидели они на покосившейся лавке возле сельпо, очень похожие друг на друга: бесформенные серые штаны из какой-то синтетики, растоптанные кирзачи, застиранные фланелевые рубашки и устойчивый запах многодневной неопрятности. День был жаркий, сельпо закрыто. Хлопцы старались, хрюкали носом, чтобы собрать больше слюны, и смачно плевали перед собой. После каждого плевка они ржали и отпускали непонятные постороннему шуточки. Больше всего меня поразил тот факт, что сельпо было закрыто. Им не нужна была водка! Бессмысленность опьяняла их больше, чем алкоголь.

Существующий в Беларуси режим – это вызов, который невежество бросило образованности.

Это не только политический вызов. Может быть, даже совсем не политический. Это интеллектуальный, эстетический, технологический, моральный вызов, который нужно осознать и на который надо ответить всем вместе. И каждому из нас.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org