«Полные» жировки для тунеядцев: что изменится в марте 2 26.02.2019, 15:18

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C 1 марта вступает в силу ряд нововведений.

Коммуналку начнут начислять по-новому, изменят правила долевого строительства, запустят дополнительные поезда, пришлют первые «полные» жировки тунеядцам. Какие еще изменения внесет первый месяц весны 2019 года для белорусов – об этом пишет сайт intex-press.by.

Коммуналку будут начислять по-новому

С 1 марта в Беларуси начнут действовать новые правила начисления платы за некоторые услуги ЖКХ. Будет отменена дифференцированная плата за техобслуживание: независимо от наличия «лишних» метров платить за эту услугу надо будет по единому – судсидируемому тарифу. Будут отменены нормативы по воде и канализации. Плату за электричество для лифта и за освещение мест общего пользования будут начислять не по фактическим расходам, как сейчас, а по предельно допустимым тарифам. Если через год окажется, что жители конкретного дома потребили меньше электричества, чем им начислили, людям сделают перерасчет. Изменятся также правила начисления платы за некоторые услуги ЖКХ в общежитиях и правила, по которым при начислении платы за услуги ЖКХ применяют полные или субсидируемые тарифы.

Жировки, в которых появятся новшества, жители страны получат в апреле.

Запустят дополнительные поезда

На мартовские праздники Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в межрегиональном и международном сообщении. Всего с 7 по 11 марта будет курсировать 28 дополнительных поездов. В международном сообщении появятся дополнительные поезда «Минск-Вильнюс», «Гомель-Сновск», добавятся транзитные составы.

В межрегиональном сообщении будет увеличена периодичность курсирования поездов «Минск-Гомель», «Минск-Брест», «Минск-Витебск», «Минск –Пинск».

Тунеядцы получат первые «полные» жировки

В марте людям, не занятым в экономике и являющимся собственниками жилья, придут существенно потяжелевшие жировки за февраль. По стопроцентным тарифам им начислят плату за подогрев воды.

По полной стоимости тунеядцу придется оплачивать только свою часть коммуналки, а члены его семьи, как и раньше, будут платить по льготным ценам. Если же в квартире, собственником которой является тунеядец, живет несколько неработающих взрослых людей, платить по полной придется им всем.

Изначально планировалось, что первые «полные» жировки тунеядцы получат в феврале. Однако потом эти сроки сдвинули на март.

Истечет срок подачи деклараций

В начале текущего года в Беларуси вступил в силу обновленный налоговый кодекс, который, помимо прочего, сдвинул сроки подачи деклараций о доходах для физических лиц. Если раньше это нужно было сделать до 1 марта, то теперь – по 31 марта включительно.

Подорожают сигареты

С 1 марта вырастут цены на некоторую табачную продукцию. Среди сигарет Гродненской табачной фабрики «Неман» подорожают Rothmans Demi Click Exclusive (на 20 копеек) и Rothmans Demi Click Purple (на 5 копеек).

Подорожает также некоторая продукция ООО «Табак-инвест». Например, Camel Compact Аctivate Purple и Winston Silver подорожают на 5 копеек, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure станут дороже на 4 копейки, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Super Slims Fresh, Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver – на 3 копейки.

Из сигарет, ввозимых компанией «Беларусьторг», на 2 копейки подорожают Winston XS Purple Impulse. Второй импортер – «Энерго-оил» – цены повышать не будет.

Запретят ловить щуку

Запрет будет действовать с 1 марта по 15 апреля. Охранные меры связаны с началом нереста у щуки.

Нарушителям придется возместить вред, причиненный окружающей среде, – 229,5 рубля (9 базовых величин). Кроме этого, они будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 510–1275 рублей (20–50 базовых величин). Если причиненный вред превысит 100 базовых величин, будет возбуждено уголовное дело.

Изменятся правила долевого строительства

С 1 марта вступит в силу указ №473, который внесет новшества в порядок осуществления долевого строительства и, как планируется, усовершенствует правовые отношения сторон при долевом строительстве, защитит дольщиков от недобросовестных застройщиков. Например, застройщик сможет привлекать деньги людей лишь в том случае, если у него нет долгов по налогам, сборам и другим платежам в бюджет, а повышать цену объекта ему будет разрешено лишь при условии изменения прогнозных индексов цен в строительстве или при изменении налогового законодательства, которое повлияет на стоимость строительства.

Открыть счет в иностранном банке станет проще

С 1 марта граждане Беларуси смогут без разрешения Нацбанка открывать текущие (расчетные) банковские счета в иностранных банках и перечислять на них денежные средства. При этом физлицам-резидентам по-прежнему нужно будет получать разрешение Нацбанка на размещение денежных средств в иностранном банке во вклад (депозит) либо на перечисление денежных средств из банка в Беларуси на счет по учету вкладов (депозитов), открытый в иностранном банке.

Новшества коснутся также юрлиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей.

С 1 марта им будет предоставлено право проводить валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Нацбанка. К таким операциям относятся, например, приобретение у нерезидента ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, размещение денежных средств в иностранных банках, покупка недвижимости за пределами Беларуси. При этом для юрлиц-резидентов и ИП сохраняется требование получить разрешение Нацбанка на открытие счета в иностранном банке.

В целях дедолларизации экономики Беларуси отменяются некоторые разрешенные случаи использования иностранной валюты в расчетах между резидентами. Например, при совершении валютных операций между банками, при взимании банками вознаграждения (платы) при осуществлении банковских операций и т.п.