Фотофакт: Крымский мост заржавел 2 27.02.2019, 14:38

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В сети появились актуальные снимки, показывающие состояние Керченского моста.

В оккупированном Крыму железнодорожное полотно Керченского моста уже покрылось ржавчиной, сообщает obozrevatel.com.

"Свежие ржавые железки в форме забора с дыркой", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Керчь. Мост "Счастье Ротенберга", – резюмировала она.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводится в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

В оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.