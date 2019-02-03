В России умер рэпер Децл 3.02.2019, 8:23

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фото с сайта kanobu.ru

Музыканту было 35 лет.

Рэпер Кирилл Толмацкий, также известный как Децл a.k.a. Le Truk, умер в ночь на 3 февраля. Об этом на своей странице в фейсбуке написал его отец Александр Толмацкий. Смерть рэпера подтвердил Дождю его агент Дмитрий Каприелов.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице «ВКонтакте».

О причинах смерти не сообщается. Агент Толмацкого Дмитрий Каприелов сказал, что представители музыканта пока не комментируют произошедшее.

Толмацкому было 35 лет. Его первое большое выступление состоялось в 16 лет на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве. После этого он попал на обложку ноябрьского выпуска журнала «ПТЮЧ». В 2000 году вышел его первый альбом «Кто? Ты». Он входит в число самых продаваемых альбомов России.

Последний альбом Децла «Неважно кто там у руля» вышел в ноябре 2018 года.