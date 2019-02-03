«Лукашенко сидел за своей трибуной и реально плакал» 13 3.02.2019, 12:31

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Как диктатор обещал уйти в отставку после антикоррупционного доклада Сергея Антончика.

Зима 1994 года, депутат Сергей Антончик выступает в парламенте с докладом о коррупции в окружении молодого правителя. Услышанное, мягко говоря, не обрадовало Александра Лукашенко, пришедшего к власти на антикоррупционной волне всего полгода назад.

Вот что о той истории «Салідарнасці» в свое время рассказывал свидетель произошедшего — экс-депутат Верховного Совета Сергей Наумчик:

— Лукашенко сидел за своей «президентской» трибуной и реально плакал, вытирая слезы носовым платком. Потом сказал, что если факты подтвердятся, он готов пойти в отставку.

Фото было опубликовано в газете «Свабода» 25 лет назад

Факты там были железные. А дальше произошло вот что: несмотря на решение ВС о прямой теле- и радиотрансляции доклада Антончика, ее не было. Начальник управления информации администрации президента Александр Федута отдал распоряжение не печатать доклад. И «Советская Белоруссия», «Звязда», другие газеты, чей тираж в сумме превышал миллион экземпляров, впервые в истории Беларуси вышли с «белыми пятнами».

Было это 25 лет назад. Лукашенко по-прежнему занимает пост правителя страны. И продолжает «эффективно бороться» с коррупцией.