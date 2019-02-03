Битва за будущее Венесуэлы 3.02.2019, 14:39

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Лидер, который начинает со свержения тирана, должен быстро добиться улучшений.

Демократический мир должен помочь Венесуэле избавиться от режима Мадуро, но не такими методами, какие предлагают американские «ястребы», считает The Economist. The Insider предлагает полный перевод статьи.

Если бы президента можно было свергнуть с помощью одних только протестов, Николас Мадуро уже сидел бы в самолете, направляющемся на Кубу. 23 января по всей стране на улицы вышли не менее миллиона венесуэльцев с требованием отставки Мадуро. Это был ответ на призыв Хуана Гуайдо, который на прошлой неделе провозгласил себя законным главой государства. Гуайдо поддержали большинство стран Латинской Америки, а также США и Европа. Запланированные на 2 февраля протесты обещают стать еще масштабнее. Но на стороне Мадуро армия, а также Россия, Китай и Турция. На момент выхода номера газеты с этой статьей он все еще держится за власть.

На карту поставлено многое. Самое главное — это судьба 32 миллионов венесуэльцев, измученных шестью годами правления Мадуро. Опросы показывают, что 80% из них относятся к нему с отвращением. От венесуэльской катастрофы страдают и другие страны. Южной Америке приходится иметь дело с исходом более 3 миллионов венесуэльцев, спасающихся от голода, репрессий и социалистической антиутопии, созданной покойным Уго Чавесом. Европа и США страдают от всепроникающей коррупции в Венесуэле, из-за которой страна стала важным каналом наркотрафика. И когда одни мировые лидеры встают на защиту Мадуро, а другие выступают против него, — это борьба за важную идею, которая в последнее время стала выходить из моды: если лидер грабит свое государство, угнетает свой народ и разрушает верховенство закона, это дело каждого.

Масштабы катастрофы, до которой Мадуро довел Венесуэлу, с трудом укладываются в голове. За последние пять лет ВВП сократился вдвое. Годовая инфляция составляет 1 700 000% (правительство перестало публиковать официальные цифры), а это означает, что сбережения в боливарах, которые в начале года равнялись $10 000, к концу года превратятся в 59 центов. У Венесуэлы огромные запасы нефти и газа, но государственная нефтяная компания разграблена и поставлена под контроль одного из двух тысяч венесуэльских генералов, при котором добыча сократилась до 1,1 млн баррелей в день. Люди недоедают, у них нет простых лекарств, в том числе антибиотиков. Из-за нехватки энергии и оборудования больницы превратились в смертельные ловушки. Большинство предложений гуманитарной помощи Мадуро отверг, а во всех своих бедах винит заговоры иностранцев.

Но несмотря на длинный перечень страданий, многие маргинальные политики, особенно левого толка, утверждают, что мир должен оставить венесуэльцев в покое, чтобы те сами разобрались в своих разногласиях. Некоторые соглашаются с Мадуро, что претензии Гуайдо на пост президента, сразу же признанные США, — это фактически государственный переворот. Сообщается, что Россия, делающая все возможное, чтобы дискредитировать идею о том, что вмешательство Запада хоть в чем-то может быть благотворным или конструктивным, направила в Венесуэлу 400 бойцов частной военной компании, также замеченной в Сирии, Украине и некоторых африканских странах, для защиты то ли режима, то ли российских активов.

Бросить Венесуэлу на произвол злодейского режима Мадуро было бы неправильно. Если кто и совершил переворот, так это он. 10 января он приведен к присяге на второй президентский срок после фальсифицированных прошлогодних выборов. В свой первый срок, на который был избран в 2013 году в результате еще одного сомнительного голосования, он подорвал демократию, заткнув рты критически настроенным СМИ и выпотрошив Конституцию. Он укомплектовал избирательную комиссию и Верховный суд своими марионетками и урезал полномочия контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи. Претензии Гуайдо на легитимность, напротив, хорошо обоснованы. Как глава Национальной ассамблеи он должен исполнять обязанности президента, если должность вакантна, — а это так и есть, поскольку легитимным президентом Мадуро не является.

Вопрос не в том, должен ли мир помочь Гуайдо, но в том, как это сделать. На этой неделе США, по-прежнему главный торговый партнер Венесуэлы, ввели санкции в отношении экспорта нефти и импорта разжижителей, необходимых для добычи тяжелой нефти. Отдавая распоряжение о том, чтобы платежи за венесуэльскую нефть переводились на банковские счета, зарезервированные для правительства Гуайдо, США стремятся задушить режим в надежде на то, что вооруженные силы перейдут на сторону Гуайдо.

При этом одна из опасностей заключается в том, что Мадуро, пытаясь удержаться, приказал силам безопасности и «коллективос» — организованным бандам головорезов на службе у режима — начать террор. Другая — в том, что США переоценивают свои возможности. Сейчас они работают с Лимской группой, объединяющей ряд государств региона. Но американские санкции могут больше навредить народу, чем режиму. Если США, стремясь к смене режима, будут действовать бездумно, то в Латинской Америке их снова станут воспринимать как империалистическую силу, пытающуюся утвердить свою власть. Россия представляет вмешательство США как попытку доминировать на своем «заднем дворе», и ее СМИ уже пишут, что интерес Владимира Путина к Украине ничем от этого не отличается. Ситуация стала испытанием для президента Дональда Трампа и его внешнеполитической команды, в том числе известного «ястреба» — советника по национальной безопасности Джона Болтона. На этой неделе Болтон намекнул на использование американских войск. Такое решение будет ошибкой, и оправдать его могло бы только насилие со стороны государства против американских граждан.

Есть способы помочь сторонникам Гуайдо, не прибегая к силе или сомнительным уловкам. Они делятся на две категории. Первая — это стимулы, которые побудят венесуэльцев требовать перемен, армию — отказаться от поддержки режима, а Мадуро — уйти. Теперь, когда Гуайдо признан временным президентом, он в случае смены власти получит контроль над многомиллиардными иностранными активами Венесуэлы. Национальная ассамблея приняла закон об амнистии военных и гражданских лиц, которые включатся в восстановление демократии. Мадуро пообещали возможность покинуть страну.

Второй способ помочь — дать венесуэльцам понять, что мир готов к приходу Гуайдо к власти. Урок «арабской весны» состоит в том, что даже лидер, который начинает со свержения тирана, должен быстро добиться улучшений, иначе он рискует потерять поддержку. Ближайшими приоритетами нового руководства Венесуэлы будут продовольствие и здравоохранение. Сам факт появления нового правительства поможет остановить гиперинфляцию, но Венесуэле также понадобятся реальные деньги из-за рубежа; международные кредиторы, в том числе МВФ, должны проявить щедрость. Список дел длинный: Венесуэле необходимо будет отказаться от контроля над ценами и других экономических искажений, а также создать систему социальной защиты. Ей придется перезапустить нефтяную промышленность, что повлечет за собой привлечение иностранных инвестиций. Ее долг потребует реструктуризации, в том числе долг перед Россией и Китаем, который должен быть оплачен нефтью. И на фоне всего этого временному правительству Гуайдо надо будет проводить выборы.

Всего лишь одно поколение назад Венесуэла была вполне работающим государством. Она может стать им снова. У нее есть нефть и плодородная земля. У нее есть образованное население — и дома, и в других странах, куда венесуэльцы бежали от режима. И наконец, кажется, есть лидер, способный объединить раздробленную оппозицию, — Хуан Гуайдо. Но прежде всего страна должна избавиться от Мадуро.