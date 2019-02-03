Белорусов с литовским шенгеном депортировали из Бельгии 3 3.02.2019, 17:52

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Как работает правило первого въезда в ЕС?

В пограничном состоянии оказались наши соотечественники, летевшие из Минска в Брюссель. Нет, они, конечно, знали о визовом режиме. Да и какой белорус не разбирается в тонкостях получения шенгенской визы - в материале «Салiдарнасцi».

О правиле первого въезда слышали все. Но вот все ли его соблюдают? Порой прохождение границы с Евросоюзом напоминает рулетку. Кому-то повезёт, а кто-то вернётся с обидным штампом в паспорте.

Далее рассказ одного из попавших в неприятную историю — Станислава Суворова:

— Мы находимся в полицейском участке аэропорта Шарлеруа. У нас отобрали все документы и телефоны. Только у меня телефон оставили, потому что не заметили.

Видео снял один из задержанных с рейса Минск – Брюссель. Пять часов назад они покинули самолёт, но дальше зоны паспортного контроля пройти так и не смогли.

— Когда они взглянули на паспорт, на наши визы, то возникли какие-то вопросы.

Станислав и три товарища прибыли в Бельгию по приглашению.

— Попросили официальное приглашение из футбольного клуба «Брюгге». Мы им предъявили, но они даже в руки не взяли. Отдали обратно.

Затем были конвой, специальный автомобиль для задержанных, путь в изолятор временного содержания, где вместе с нелегалами и незаконными мигрантами со всего мира белорусы в общей сложности проведут трое суток.

«Нарушение визового законодательства шенгенской зоны», – примерно с такой формулировкой против них заведут административное производство.

— Литовские визы стояли. Они нам там пытались объяснить, что первый въезд должен был быть в Литву, а только потом – в Бельгию. Мы объясняли, что в Бельгии мы на два дня, а затем полетим в Литву на более длительный срок.

Споры на тему, работает ли правило первого въезда, не утихают, сколько существует шенгенское соглашение. Речь идёт об обязательстве пересекать первой границу той страны, представители которой вклеивали визу в белорусский паспорт.

Кто-то утверждает, что открывал визу в польском посольстве, а въезжал в Европу через Литву, обращался в испанский визовый центр и без проблем отправлялся прямиком на французские курорты. Историй много, но правило всё-таки одно.

Открываем пятую статью Визового кодекса Шенгенского соглашения. Компетенции государств, выдающих заветный шенген, определены всего в трёх пунктах. Выдавать визы может:

а) государство, чья территория выступает единственным местом назначения;

b) если поездка включает несколько стран, – государство, территория которого выступает основным местом назначения с точки зрения продолжительности или цели пребывания;

c) если основное место назначения не может быть определено, – государство, через внешнюю границу которого будет происходить въезд на территорию шенгенской зоны.

Герои нашей истории, получив визы в литовском посольстве, прямиком полетели в Бельгию, а значит, визовый кодекс нарушили. Формально. Но ведь это деловая поездка, а на обратном пути белорусы собирались в Литву. Могли же планы измениться за пару часов до выезда?

Что об этом думают в специальном управлении Европейской комиссии, которая регулирует миграционные процессы? Вот ответ на наш запрос:

— Мы не можем это комментировать. Выдача виз, а также отказ во въезде является компетенцией государства-члена, поэтому мы предлагаем вам связаться непосредственно с бельгийскими/литовскими властями.

Выдача виз и контроль за ними — это уже ответственность пограничников той страны, которые проверяют документы. Там тоже работают люди. Они бывают внимательные и не очень, раздраженные и добрые, понимающие и не совсем. Отсюда появляются и истории, что кто-то въехал, а кого-то остановили прямо на границе, утверждает консул белорусского посольства в Бельгии. Почти 30 раз за свою почти трёхлетнюю дипмиссию ему приходилось выручать земляков из неприятных историй.

Комментирует Олег Лешенюк, первый секретарь посольства Беларуси в Бельгии:

— В случае задержания полицейскими в аэропорту необходимо потребовать звонок консулу и переводчика, если вам предоставляют документы на подпись. Если вы не понимаете, что вам дают, то такие документы подписывать не следует. Нужно потребовать адвоката или переводчика и понять, что там написано. Дальше необходимо связываться с консульским сотрудником для дальнейших разъяснений.

В случае с командировкой в Брюгге белорусы после вмешательства консула подписали бумаги, где согласились с нарушением, и прямо из изолятора уехали назад в аэропорт на рейс в Минск. Командировка сорвалась, остались лишь неприятные эмоции от общения с людьми в погонах.

— Нас привезли опять в эту закрытую комнату и продержали там 5-6 часов без еды. Там нам объяснили, что проблема с документами. Мы задали вопрос нашим пограничникам: почему нас здесь пропустили, а там не пропустили? Они тоже задаются вопросом, — рассказал Станислав Суворов.

Лучше не давать проверяющим даже формальных поводов для претензий. Отстаивать правоту всегда проще, когда уверен в ней на 100%.

Чтобы не вылететь в трубу с затратами на непредвиденные обстоятельства на отдыхе, рецепт для путешественника остаётся прежним — готовится к поездке, проверять каждую мелочь, даже если кажется, что всё в полном порядке.