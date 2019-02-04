Статкевич предупредил членов «тунеядских комиссий» 13 4.02.2019, 8:36

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Николай Статкевич

Фото: AP

Их фамилии известны, а антиконституционные действия запротоколированы.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич опубликовал обращение к членам «тунеядских» комиссий, назвав их действия незаконными:

- Глупость и желание угодить начальству не освобождают от ответственности. Напоминаю это членам незаконных «тунеядских» комиссий.

Ничто не дает вам право грубо нарушать конституционные права граждан и принуждать их к труду на вашего хозяина за мизерные зарплаты.

Ничто не дает вам право отменять равенство людей перед законом и ставить в неравные условия по оплате жилья тех, кого ваша власть не смогла обеспечить достойным рабочим местом.

Тем более, ничто не дает вам право присваивать себе полномочия суда и самовольно лишать людей свободы, отправляя их в ЛТП.

Ваши фамилии известны, а действия по нарушению Конституции запротоколированы. Конец правления вашего хозяина приближается.

Тогда никакие ссылки на его антиконституционный «декрет» не спасут вас от судебных исков тысяч людей, которых вы унизили ничем не обоснованной необходимостью оправдываться перед вами. Многих из которых вы еще и обобрали, самовольно увеличив им плату за жилье.

Сообщаю также, что внесудебное лишение свободы входит в перечень преступлений, подпадающих под действие статьи УК РБ «Преступление против человечества».

Вспоминайте обо всем этом, когда с важностью будете решать судьбы людей на своих «комиссиях». И не говорите потом, что вас никто не предупредил, что вы совершаете преступление.