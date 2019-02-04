Астрофизик NASA сказал, есть ли внеземная жизнь

Астрофизик NASA сказал, есть ли внеземная жизнь6
- 4.02.2019, 10:32
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Cовременные предположения недооценивают природу.
Первый помощник руководителя дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен, занимающий эту должность с 2016 года, не исключает того, что есть внеземная жизнь. Об этом сообщает Naked-science.
"Есть ли жизнь за пределами Земли? Я думаю, ответ "да", но сейчас мы этого не знаем. Причина, почему я так считаю, проста: все время до этого мы недооценивали природу. Например, когда выдвигали предположения о наличии воды или молекулярных комплексов за пределами нашей планеты", - сказал Зурбухен.
Он привел пример полярные кратеры Меркурия. "Что же касается жизненной цепочки… Что ж, жизнь где-то там вероятнее, чем мы думали", - уточнил астрофизик.
Специалист также сказал, что сейчас не хотел бы лично лететь в космос, так как это отняло бы слишком много времени на подготовку.
По его словам, экспедицию на Марс стоит ждать в середине третьего десятка XXI века.
Астрофизик считает, что команда не должна превышать восьми человек, но более подробное обсуждение стоит отложить ближе к назначенному сроку.
28 октября 2018 года космическое агентство сообщило, что парашют, разработанный для роботизированных и человеческих миссий на Марс, прошел все испытания.