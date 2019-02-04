Астрофизик NASA сказал, есть ли внеземная жизнь 6 4.02.2019, 10:32

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Фото: naked-science.ru

Cовременные предположения недооценивают природу.

Первый помощник руководителя дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен, занимающий эту должность с 2016 года, не исключает того, что есть внеземная жизнь. Об этом сообщает Naked-science.

"Есть ли жизнь за пределами Земли? Я думаю, ответ "да", но сейчас мы этого не знаем. Причина, почему я так считаю, проста: все время до этого мы недооценивали природу. Например, когда выдвигали предположения о наличии воды или молекулярных комплексов за пределами нашей планеты", - сказал Зурбухен.

Он привел пример полярные кратеры Меркурия. "Что же касается жизненной цепочки… Что ж, жизнь где-то там вероятнее, чем мы думали", - уточнил астрофизик.

Специалист также сказал, что сейчас не хотел бы лично лететь в космос, так как это отняло бы слишком много времени на подготовку.

По его словам, экспедицию на Марс стоит ждать в середине третьего десятка XXI века.

Астрофизик считает, что команда не должна превышать восьми человек, но более подробное обсуждение стоит отложить ближе к назначенному сроку.

28 октября 2018 года космическое агентство сообщило, что парашют, разработанный для роботизированных и человеческих миссий на Марс, прошел все испытания.