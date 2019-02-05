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Инженер: Крымский мост построен со множеством нарушений и на скорую руку

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  • 5.02.2019, 11:34
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Автор проектов Крымского моста заявил о нарушении всех норм при строительстве.

Автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский заявил, что россияне, построив Крымский мост на оккупированный полуостров, нарушили все возможные для Керченского пролива нормы судоходства, передает УНИАН со ссылкой на интервью Росновского "Обозревателю".

Комментируя опубликованные в свободном доступе данные о фактических глубинах акватории порта Керчь, который начал мельчать после того, как был построен мост, Росновский рассказал, что мост построен с многочисленными нарушениями.

"То, что они строят, – это ужасно. Даже есть документы, в которых сказано, что строить мост там нельзя из-за условий судоходства, там высота под мостом всего 35 метров – это недопустимо, должно быть не меньше 50, а лучше 70 метров. Небольшая часть моста открыта для судоходства, а дальше идут маленькие пролеты, это тоже недопустимо", – заявил Росновский.

Росновский также объяснил, что о проблемах в Керченском проливе в случае постройки там моста сообщалось еще 15 лет назад, из-за чего Украина в итоге и отказалась от нескольких проектов строительства подобного сооружения.

"Есть письмо тогдашнего капитана Керченского порта, который писал, что в этом месте нельзя строить мост, потому что судоходный канал имеет повороты, но ведь Керченский пролив же шире, чем судоходная часть. Из-за Крымского моста непонятно, где проходят границы судоходства, поэтому некоторые корабли на мель натыкаются", – рассказал мостостроитель.

Из-за моста, считает Росновский, теперь канал нуждается в новой промерке и чистке - однако вряд ли оккупационная власть будет этим заниматься, так как на исследования и работы нужны немалые средства.

Напомним, 15 мая 2018 года в аннексированном Крыму состоялось официальное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив, на которое прибыл президент РФ Владимир Путин. Мост протяженностью 19 километров соединяет оккупированный украинский полуостров и Краснодарский край. Стоимость его строительства составила 6,9 миллиарда рублей.

В США, Канаде и Евросоюзе осудили строительство моста, назвав его нарушением государственного суверенитета Украины. Протест выразили МИД Украины и президент Петр Порошенко, которые напомнили о судебных исках против РФ в связи с незаконным строительством в акватории Азовского моря.

Строительство моста не принесло оккупантам ничего хорошего; так, 21 ноября 2018 года МинВОТ Украины сообщил, что мост возвели на неустойчивых и сейсмоопасных участках, из-за чего он понемногу смещается и в скором времени может разрушиться. А недавно, 31 января, стало известно, что под угрозой единственный автомобильный подъезд к мосту - небрежные действия строительной организации привели к тому, что автодорога к мосту оказалась в аварийном состоянии.

Подробнее об открытии Керченского (Крымского) моста, а также о реакции на это событие Украины и мировой общественности, читайте в материале ZN.UA "Пример безрассудного поведения РФ: как в Украине и мире реагировали на открытие Керченского моста".


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