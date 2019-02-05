Субъектам хозяйствования – госпошлина, гражданам – плата за участие 7 5.02.2019, 16:04

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Как будут взимать дорожный налог в Беларуси.

Общественное обсуждение нового механизма уплаты так называемого «дорожного налога» завершилось. Проект соответствующего указа, который был назван «О платежах за участие в дорожном движении», вызвал всплеск внимания со стороны как граждан, так и субъектов хозяйствования нашей страны, пишет neg.by.

При этом именно граждане были самыми активными «комментаторами» проекта, поскольку для них ситуация с уплатой дорожного налога, скорее всего, изменится кардинальным образом, в отличие от субъектов хозяйствования. Для последних в проекте предусмотрено сохранение действующего порядка с небольшими корректировками, главной из которых является определенное снижение размера госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (далее – разрешение).

Так, если в соответствии с п. 122 приложения 22 к Налоговому кодексу (в редакции, действующей с 1 января 2019 г.) (далее – НК) за выдачу разрешения организации необходимо заплатить госпошлину в размере 7 базовых величин (БВ) за легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу не более 1 т, 9 БВ – более 1 т, но не более 2 т, 11 БВ – более 2 т, но не более 3 т и 14 БВ за легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу более 3 т, то, согласно проекту, размеры госпошлины составят 5,6 БВ, 7,2 БВ, 8,8 БВ и 11,2 БВ, соответственно.

При этом в отличие от НК, где индивидуальные предприниматели (ИП) в целях получения разрешения приравнены к физическим лицам, согласно проекту они будут получать его в порядке, аналогичном юридическим лицам.

В свою очередь, граждан планируют освободить от уплаты госпошлины за выдачу разрешения. Ее заменит плата за участие транспортных средств (ТС) в дорожном движении (далее – плата), которая будет «отвязана» от техосмотра. Кроме того, плату можно будет вносить помесячно, не оплачивая те месяцы, когда автовладелец не собирается «выводить своего железного коня» на дороги.

Максимальный период, за который можно будет внести плату, – два года, при этом разовое внесение платы за 12 и более последовательных календарных месяцев поощряется понижающим коэффициентом 0,8 к ставке платы. При этом у плательщика будет право выбора: вносить ее до начала участия ТС в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно уже в нем участвовало.

Вносить плату нужно будет с использованием АИС «Расчет», более известной как система ЕРИП. Через ту же систему смогут оплачивать госпошлину за выдачу разрешения и субъекты хозяйствования. Отметим, что размер платы для граждан не так велик: на самые распространенные легковые автомобили массой до 1,5 т нужно будет заплатить 0,25 БВ, или 6,38 руб. в месяц, либо (с учетом «скидки») 2,4 БВ, или 61,2 руб. в год. Это меньше, чем сейчас предусмотрено НК, – 3 БВ, или 76,5 руб.

Участие в дорожном движении ТС без разрешения влечет наложение штрафа в размере 1 БВ, а на ИП и юридическое лицо – в размере 3 БВ. При этом ответственность за это административное правонарушение возлагается не на водителя, а на собственника (владельца) ТС, в т.ч. юридическое лицо.

Что касается оснований для наложения штрафа, то ими в проекте названы: 1) фиксация проезда ТС по автодорогам техническими средствами (т.е. фотокамерами); 2) вынесенные сотрудниками ОВД постановления о наложении взысканий за совершение нарушений правил дорожного движения.

При этом для вынесения постановления о наложении административного взыскания ни присутствия нарушителя, ни его согласия не требуется. Копия постановления в течение 3 дней со дня его вынесения будет вручаться или высылаться заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено, либо по ходатайству последнего направляться ему по электронной почте или с помощью других средств связи.

Предполагается, что в проект никаких серьезных изменений не будет внесено и он в качестве полноценного законодательного акта вступит в силу с 1 апреля 2019 г. (нормы, связанные с наложением административных взысканий – с 1 июля 2019 г.).