Шойгу копает под Путина 2 Сергей Митрохин

5.02.2019, 16:40

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Владимир Путин и Сергей Шойгу

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Последние признаки вменяемости покидают кремлевскую систему.

Ее базовые структуры начинают пожирать ее же собственную социальную опору. При Сердюкове с Васильевой просто толкали на сторону имущество Минобороны. При Шойгу вместе с имуществом выталкивают и людей, верой и правдой служивших Родине и самому МО. Выталкивают в буквальном смысле – из домов на улицу. Именно это делают с ветеранами Вооруженных сил России и гражданским персоналом Минобороны в бывшем общежитии на Большой Пироговской 51.

Да, не у всех есть официальная прописка. Но это не их вина. В 90-е годы МО просто давало людям на проживание здесь направления и заключало договоры. Люди поработали на министерство, а потом стали для него отработанным шлаком. А какие у шлака права? Поэтому ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны решило выбросить из общежития 54 семьи военнослужащих. На улицу. С детьми и инвалидами.

Еще 6-7 лет назад Хамовнический суд в таких исках военхозникам отказывал, а в прошлом году вдруг подфортил. Видно, занесли судьям столько, сколько нужно. Убедительных аргументов, разумеется. А Вы что подумали? Правда, сами жильцы этих аргументов не услышали, так как не были привлечены судом как ответчики в рамках процесса.

Приставы по 15 человек вламываются в комнаты общаги. Никаких судебных решений и вообще документов не предъявляют. Разговор короткий: «выметайтесь»! Основание для выселения: помещения — «непригодны для проживания». Так гласят объявления без подписей. Трогательная забота о людях. Помещения непригодны, а улица, значит, пригодна!

И вот еще странность: из одних подъездов людей выселяют в силу «непригодности» помещений, а в других сделан евроремонт и все там суперпригодно! Косвенный свет на причину таких контрастов в одном доме проливает колоритность фигур руководителей ФГКУ.

Экс-глава ведомства А. В. Нежигай был взят с поличным за взятку; его преемница на боевом посту Н. К. Иванова приезжает на объект с личным ЧОПом на Land Cruiser Prado и командует выселением с криками вроде: «через месяц ни одной сволочи здесь не останется»! И вообще, по ее утверждению, до 1 марта огромный дом общаги вообще будет снесен.

Гражданин Бондаренко пришел со смены домой и увидел, что квартира забита гвоздем и опечатана. Вещи частично выставлены в коридор, а частично увезены в неизвестном направлении. Пришлось поработать гвоздодером, который оперативно принесли жильцы других квартир.

Вместе с Бондаренко в жилое помещение вернулись другие законные обитатели и те немногие вещи, которые выселяльщики оставили в коридоре. Одновременно был составлен акт о вскрытии, ответственность за которое я взял на себя.

Что же касается Шойгу, то авторитет существующего режима и лично ВВП среди военнослужащих он подрывает достаточно успешно. По крайней мере, в Москве. Помимо Б. Пироговской, могу назвать и другие адреса, например, ул. Вешних вод, где по прихоти застройщика сносят около 400 гаражей ветеранов ВС России.

От кого министр получил это задание, не мне судить. Да и подумать страшно. Но справляется он с этим заданием по-военному четко.

Сергей Митрохин, «Эхо Москвы»