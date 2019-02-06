Долги двух самых крупных неплательщиков в ФСЗН превысили $1 миллион 2 6.02.2019, 22:22

В списке должников в Фонд социальной защиты населения значатся 240 организаций.

При этом два самых злостных неплательщика — оба из Глубокского района — задолжали уже больше чем по 1 миллиону рублей, пишет tut.by.

Общая сумма задолженности 10 самых крупных неплательщиков взносов в ФСЗН на начало этого года превышала 6,2 миллиона рублей. Это почти 2,9 миллиона долларов по курсу Нацбанка на 6 февраля. При этом почти 2,3 миллиона рублей, или около 1 миллиона 50 тысяч долларов, от этой суммы приходится на двух самых злостных неплательщиков из Глубокского района — УП «Мерецкие» и ОАО «Глубокский комбикормовый завод».

В топ-10 организаций, которые больше всего задолжали в фонд, входят сразу 7 предприятий Витебской области, еще одно из Бреста, а остальные два из Минской области.

Напомним, ранее прокуратура Минской области раскритиковала работу Минского областного управления ФСЗН и потребовала устранить нарушения в «контрольной» работе. При проверке нашли проблемы в части исполнения бюджета ФСЗН — не всегда обеспечивались сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.

Среди предприятий-должников по взносам в ФСЗН хватает строительных предприятий. Среди них — строительный трест № 13 в Бобруйске (120 947 рублей), СУ-189 в Жодино (20 763 рубля), Мядельское ПМС (61 704 рубля), Щучинская МПМК-166 (123 993 рубля), Мостовская МПМК-155 (167 690 рублей), Зельвенская МПМК-148 (108 596 рублей), «МонолитСтройИнвест» в Минске (30 608 рублей).

В должники попали также такие организации, как Березинский районный комбинат бытового обслуживания (50 332 рубля), Березинское ЖКХ (20 604 рубля), Гомельский автобусный завод (27 834 рублей), «Знамя индустриализации» (28 180 рублей), Хойникский КБО (12 908 рублей), Брагинский КБО (34 840 рублей).

Есть среди должников и спортивные организации — хоккейный клуб «Молодечно 2018» (47 788 рублей) и футбольный клуб «ЮА-СТРОЙ-ЖИТКОВИЧИ» (20 258 рублей).

В списке должников по взносам в ФСЗН на начало этого года также числилась туристическая компания «Скай Флай Трэвел» (долг в 15 163 рубля).

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии», — отмечали ранее специалисты.