Турция не пускает российскую нефть в Европу 6 7.02.2019, 8:43

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Фoто: konstantinopol.net

Пробки из танкеров на Босфоре бьют исторические рекорды.

Поставки российской нефти в Европу через Черное и Средиземное море продолжают сталкиваться с трудностями из-за решения Турции изменить правила судоходства через Босфор и Дарданеллы, сообщает finanz.ru.

Пробки из танкеров, а также зерновозов, которые отправляются на экспорт через Новороссийск, продолжают увеличиваться и бьют исторические рекорды.

На 6 февраля в ожидании разрешения у входа в турецкий проливы стояли 55 судов, включая 26 танкеров класса Aframax и 21 - класса Suezmax. На их борту в сумме находилось более 41 млн баррелей нефти.

За день пробка увеличилась еще на 4 танкера с 2,3 млн баррелей «черного золота», сообщает Bloomberg со ссылкой на данные турецкого портового оператора Tribeca Shipping.

Если летом прохождения проливов приходилось ждать 1-2 дня, а прошлой зимой не более 5-6 дней, то теперь средний срок ожидания на выходе из Черного моря составляет 16 дней, а на входе - 15.

В результате каждый танкер, перевозящий российскую нефть, а затем возвращающийся в порт для новой загрузки, вынужден почти месяц проводить в ожидании у границы турецких территориальных вод.

Задержки начались осенью после того, как в сентябре Турция ужесточила правила навигации, расширив список судов, которые обязаны использовать буксир в проливах.

«Если задержки продолжатся и усилятся, средиземноморские нефтеперерабатывающие заводы очень скоро окажутся в сложном положении», - говорит директор Facts Global Energy Джеймс Дэвис.

Из-за опаздывающих танкеров от графика отгрузки отстает порт Новороссийск, через который Россия продает около 14% всей уходящей на экспорт нефти, или около 720 тысяч баррелей в день.

Согласно плану Минэнерго РФ, в первом квартале на экспорт предполагалось отправить 61,7 тонн нефти, из которых 8,6 млн тонн - через Новороссийск.

Альтернативный маршрут для танкеров в Европу - через Балтийское море.

Суммарно порты Приморск и Усть-Луга за январь-март должны отгрузить 18,8 млн тонн, или каждый третий баррель, проданный за рубеж.