Британские архитекторы придумали летающие дома 1 7.02.2019, 15:11

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Фото: studiomcleod.com

Люди смогут выбрать, где им просыпаться — в центре мегаполиса или в сельской местности.

Британское архитектурное бюро Studio McLeod и дизайн-студия Ekkist представили концепцию летающих домов под названием Hour Glass. Это небольшие здания, оборудованные воздушными шарами, которые позволят их владельцам перемещаться из города в город, сообщает журнал Dezeen.

Дома будут очень легкими и смогут адаптироваться к любым климатическим условиям. Благодаря новой концепции жилья люди смогут выбрать, где им просыпаться — в центре мегаполиса или в сельской местности. Здания предполагается соединить специальным каркасом, чтобы соседи общались между собой. Однако в любой момент каждый из собственников сможет открепить свой дом и улететь, говорится в заметке.

Фасады зданий будут обтянуты светоидной кожей, которая позволит менять их внешний вид — к примеру, превратиться в камуфляж, чтобы подстроиться под окружающую среду. Кроме того, внутренние стены летающих домов предусмотрены прозрачными, чтобы жители при желании могли видеть, что происходит снаружи, следует из публикации.

Здесь также будет установлена интеллектуальная система напольных покрытий, которые способны подниматься на разную высоту, чтобы принять форму мебели. Видоизменяться смогут и столешницы — их можно будет использовать в качестве обеденного стола или рабочего кабинета, уточняется в публикации.