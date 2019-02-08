Тендер для своих: как минский технопарк «сливает» заказы 7 8.02.2019, 9:53

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Архивное фото kp.by

Журналисты провели независимое расследование.

Власти начали повсюду говорить об имидже Беларуси как IT-страны – сразу мы скатились в Глобальном инновационном рейтинге. Были в 2015 году 53-я, теперь – 86-я. Это худший показатель в Европе, сообщает «Белсат».

Госрасходы на научную и инновационную деятельность сократились, а амбиции остались. Мы изучили, чем, например, занимается и может похвастаться самый первый и самый большой университетский технопарк в Беларуси – «Политехник» при БНТУ. Трактор-беспилотник, 3D-принтеры, протезы сосудов…

А до Вторых Европейских игр здесь создали лабораторию спортивной биомеханики. Задача – с помощью продвинутого оборудования проанализировать каждое движение спортсмена, сколько он тратит усилий и насколько устает. При помощи этих данных тренеры смогут выявить мелкие недочеты атлета и разработать персонифицированную систему тренировок.

Журналисты попытались подробнее узнать о работе этой лаборатории, но столкнулись с неожиданным категорическим отказом. Мол, все засекречено.

Такое поведение показались подозрительным, и журналисты решили «копнуть» глубже – что же это за сверхсекретная лаборатория? И не прячутся ли за декларируемыми государственными интересами схемы с признаками коррупции?

На сайте государственных закупок журналисты нашли оборудование, которое приобреталось для этого учреждения. Журналисты проверили начальные цены на тендере, согласно которым оборудование хотел закупать «Политехник», и обнаружили, что некоторые из них превышали в разы варианты, которые есть на рынке.

Ни одного из около десятка объявленных тендеров так и не произошло. Все конкурсанты, кроме одного, были отсеяны. Ведь конкурсная комиссия посчитала, что все остальные предложения не соответствуют требуемым параметром.

Отсеянные участники тендеров предполагают, что некоторые требования были надуманные, чтобы подходить под продукцию только одного участника. Таким образом условиям соответствовала только одна российская фирма, связанная с функционерами технопарка, цены которой были самые большие среди конкурсантов.

Подробности смотрите в расследовании «Белсата» в программе «Давайте разбираться».