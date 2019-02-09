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Очередной «удар в спину» Путина

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  • Оливье Ведрин
  • 9.02.2019, 10:33
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Почему Турция притормаживает танкеры, везущие российскую нефть.

Формально это происходит из-за того, что Турция, пользуясь своим суверенным правом, решила изменить правила прохода судов через Босфор и Дарданеллы — два узких пролива, которые являются единственным морским путем из Черного моря в мировой океан, и обязала наливные суда проходить проливы не своим ходом, а на буксире. Это и является причиной столь сильного падения скорости российских танкерных судов.

Как известно, танкеры с российской нефтью, отплывающие из Новороссийска, уже несколько недель выстраиваются в самые настоящие многокилометровые очереди. Если еще год назад корабли с российской нефтью проходили проливы максимум за несколько дней, то сейчас им приходится тратить на проход по две недели и даже больше. Более того, как подчеркивает Bloomberg, для танкеров с российской нефтью фактически остался один путь в Европу – через Балтийское море.

Между тем, стоит обратить внимание, что 23 января произошла встреча между двумя основными участниками сирийского конфликта: президентом России Владимиром Путиным с одной стороны, и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – с другой.

Это была первая встреча Путина и Эрдогана после того, как в декабре Соединенные Штаты решили вывести свои 2000 военнослужащих, задействованных в Сирии. Президент Турции хотел бы убедить своего российского коллегу создать "зону безопасности" на севере Сирии, чтобы предотвратить любую курдскую автономию. Анкара опасается того, что подобный сценарий может дать новый стимул к сепаратизму курдам, проживающим на территории Турции.

В ходе этой встречи в Москве лидеры двух стран вроде бы договорились скоординировать свои операции в Сирии. Впрочем, с самого начала было ясно, что в этой сфере прорыв невозможен изначально, так как две страны играют в Сирии совершенно противоположные роли. Россия поддерживает режим Башара Асада, а Турция помогает протурецким повстанческим группировкам. Поэтому в том, что проблемы, которые созданы турками для российских судов, проходящих через проливы, являются политическим сигналом от Эрдогана, Путину можно не сомневаться. О том, каких требований турецкой стороны к России конкретно эти сигналы касаются, мы не будем сейчас гадать, хотя очевидно, что речь идет о Сирии. И также очевидно, что Россия будет вынуждена пойти на уступки, так как в руках у "друга Эрдогана" есть весьма весомый аргумент – выход российских кораблей из Черного моря , который история с танкерами демонстрирует со всей определенностью.

В этой связи, пусть формально турки полностью в своем праве и никак не связывают происходящее в проливах столпотворение с политическими вопросами, эта история лишь еще показывает нам, насколько на самом деле могут быть натянутыми отношения между двумя странами.

Оливье Ведрин, kasparov.ru


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