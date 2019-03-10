На борту разбившегося в Эфиопии самолета были граждане 30 стран 10.03.2019, 17:09

Источник: isna

В самолете находилось 157 человек.

На борту самолета Boeing 737, который разбился в Эфиопии 10 марта, находились граждане 30 стран. Об этом сообщил директор авиакомпании Ethiopian Airlines, информирует gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Больше всего было граждан Кении (32 человека), Канады (18), Эфиопии (девять), Италии, Китая и США (по восемь).

Также среди погибших есть британцы и французы (по семь), египтяне (шесть), голландцы (пятеро), индийцы и словаки (по четыре), по три представителя Австрии, Швеции и России, по два – Марокко, Испании, Польши и Израиля.

Также среди находившихся на борту самолета было по одному гражданину Бельгии, Индонезии, Сомали, Норвегии, Сербии, Того, Мозамбика, Руанды, Судана, Уганды и Йемена.

По данным авиакомпании, четыре человека при покупке билета использовали паспорт Организации Объединенных Наций, поэтому назвать их гражданство представитель Ethiopian Airlines затруднился.

Связь с Boeing 737 пропала 10 марта через шесть минут после взлета в Аддис-Абебе. Самолет направлялся в столицу Кении Найроби. На борту разбившегося самолета находилось восемь членов экипажа и 149 пассажиров. Все 157 человек погибли.