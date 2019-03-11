The Telegraph: Тереза Мэй лишилась поддержки большинства правительства из-за Brexit 3 11.03.2019, 8:29

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ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: AP

Лишь два министра остаются на стороне премьера Британии.

Издание The Telegraph сообщает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки большинства членов Кабмина из-за ситуации вокруг соглашения по Brexit (перевод – nv.ua).

По данным издания, лишь два министра продолжают поддерживать Мэй.

В то же время, большинство членов Кабмина выступают за отставку премьер-министра.

Также министры уверены, что сделка по Brexit не получит одобрения в парламенте.

Напомним, что переговоры о Brexit между ЕС и Великобританией в последние дни были тяжелыми и не принесли никаких решений.

Премьер Британии Тереза Мэй предупредила, что выход из ЕС может не состояться, если парламент не поддержит сделку по выходу страны из состава Евросоюза.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у парламента будет возможность провести окончательное голосование по сделке об условиях Brexit до 12 марта.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал разумным решение продлить сроки выхода Великобритании из Европейского Союза.