В Добруше вода прорвала ограждение котлована ГЭС и едва не затопила город 4 11.03.2019, 11:31

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Фото: МЧС

На ликвидацию аварий ушло почти шесть часов.

В Добруше из-за просевшего грунта на котловане строящейся ГЭС вода едва не затопила проспект. На ликвидацию последствий ушло почти шесть часов. Подробности сообщили в МЧС, пишет tut.by.

10 марта примерно в 13.00 в МЧС поступило сообщение о том, что в Добруше на проспекте Луначарского под асфальтным покрытием образовался промыв диаметром 2,7 метра.

Позже стало известно, что работники «ДобрушГидроИнвест» при строительстве мини-ГЭС на реке Ипуть проводили работы по установке металлической трубы для подвода вод реки к турбинам. Предположительно, из-за таяния промерзшего вокруг трубы грунта и быстрого течения и появилась угроза провала дорожного покрытия.

К месту ЧП оперативно стянули технику и людей.

Специалисты провести отсыпку и укрепление дорожного полотна, для уменьшения скорости течения реки на 5 метров подняли шлюз.

В 19.30 работы по устранению промыва были завершены.

Фото: МЧС