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Жители Добруш вышли на стихийный митинг из-за закрытия магазина

  • 11.03.2019, 17:15

Возмущение высказали около двух десятков человек.

Фирменные магазины «Дары от Зари» популярны, в том числе, и в Гомеле. Но в Добруше торговый объект оказался убыточным, что привело к решению о его закрытии. Это крайне не понравилось местным жителям, в первую очередь — пожилого возраста, пишет «Гомельская весна».

Как видно из фото и видео, опубликованных порталом «Добрушский край» около двух десятков жителей города собрались около злополучного магазина и выразили свое возмущение. Сообщается, что с людьми встретились представители агрокомбината «Заря» — владельца объекта. Они, в частности, пояснили, что работа магазина стала убыточной из-за снижения спроса, а также из-за логистических проблем: доставлять продукцию с предприятия в Добруш оказалось слишком далеко.


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