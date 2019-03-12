Десять самых интересных пивных фестивалей, которые можно посетить этой весной 12.03.2019, 12:13

Фестивали пройдут как соседних странах, так и в дальнем зарубежье.

Весной пробуждается все, в том числе пивная жизнь. С марта по май пройдет множество фестивалей как в соседних странах, так и в дальнем зарубежье. Pivo.by для вас самые интересные и доступные фестивали.

Beer Geek Madness

Дата: 23 марта 2019 года

Место: Вроцлав, Zaklęte Rewiry (Krakowska, 100)

Билеты: 149–199 zł

Вроцлав — один из важнейших центров пивоварения в Польше. Не удивительно, что здесь проводится авторитетный фестиваль Beer Geek Madness. Его фишкой в этот раз станет ориентация на британское и ирландское пиво.

К списку локальных звезд добавятся Cloudwater, Galway Bay, North Brewing, Northern Monk, Siren Craft Brew, Track Brewing, Vibrant Forest, Wander Beyond, Weird Beard, Whiplash, Wylam Brewery, а также гости из США и Испании — Finback Brewery, Barrier Brewing Co. и La Quince Brewery. Если соберетесь, то поспешите: по информации на 9 марта в продаже оставались последние 100 билетов.

Warszawski Festiwal Piwa

Дата: 4–6 апреля 2019 года

Место: Варшава, стадион Legia (Łazienkowska, 3)

Билеты: 15–25 zł

Несмотря на разнообразие и масштабность фестивалей в Польше, главным считается столичный — Warszawski Festiwal Piwa. В этот раз он пройдет уже в десятый раз, а организаторы обещают 800 сортов пива. Весенняя версия снова переместилась в календаре фестивалей, поменяв конец мая на начало апреля. Возможно, на стадионе «Легии» еще будет немного прохладно, но богатый выбор пива не даст гостям WFP замерзнуть.

Rīga Pours

Дата: 6 апреля 2019 года

Место: Рига, Aisteres zale (Aisteres iela, 2)

Билеты: 38,95 €

Rīga Pours — еще одна попытка положить начало регулярному крупному крафтовому фестивалю в Риге.

Первая часть списка участников впечатляющая: Brasserie Franche Montagne, Pipeworks, Puhaste, Evil Twin, Brewfist, Amager Bryghus, Mikkeller, Hof ten Dormaal, Lervig, Warpigs, Fuerst Wiacek, Brasserie De La Senne, To Øl, Zagovor, Põhjala, De Glazen Toren. Кроме того, за день до фестиваля планируются интересные презентации в рижских барах.

Minsk Craft Beer Fest

Дата: 13 апреля 2019 года

Место: Минск, креативный кластер Ok16 (ул. Октябрьская, 16)

Билеты: Br 20–50

Minsk Craft Beer Fest с каждым разом становится краше и краше. Фестиваль уже перерос формат локального мероприятия, и теперь на него едут гости из других стран. Скоро будет опубликован список участников, но мы уже знаем, что будет представлено пиво от полусотни пивоварен, а к белорусским крафтовикам точно присоединятся пивовары из России и Польши. Пора покупать билеты!

Zythos Beer Festival

Дата: 27–28 апреля 2019 года

Место: Левен, Brabanthal (Brabantlaan, 1)

Билеты: от €15

Хочется чего-то необычного, но точно качественного? Тогда стоит поехать в Бельгию. Zythos — это престижный фестиваль, который проводится с 2004 года. Около сотни пивоварен и более полутысячи сортов бельгийского пива — это максимально краткий пересказ насыщенной программы феста. Среди участников все лучшие бельгийцы — от Boon, Dupont и De Dochter van de Korenaar до Lambiek Fabriek, Totem и Huyghe.

St. Petersburg Craft Event

Дата: 1 мая 2019 года

Место: Санкт-Петербург, центр дизайна ArtPlay (Красногвардейская пл. 3)

Билеты: ₽400

Прошлогоднее троевластие в Питере не повторится: в первые майские дни в городе на Неве пройдет только один фестиваль. St. Petersburg Craft Event позиционируется как фестиваль крафтовой культуры. Поэтому, кроме пива, много внимания будет уделяться другим активностям, особенно музыке. Списка пивоварен еще нет, зато есть музыкальный лайн-ап: «Биртман», «Запрещенные барабанщики», Junkyard Storytellaz и Вася В из группы «Кирпичи».

Tallinn Craft Beer Weekend

Дата: 3–4 мая 2019 года

Место: Таллинн, KultuuriKatel (Põhja pst 27a)

Не написать о Tallinn Craft Beer Weekend нельзя, но и анонсировать его уже и нет смысла: все билеты давно проданы. Этого факта достаточно, чтобы понять, что в Таллинне будет круто.

Подтверждает эти слова и состав участников: B. Nektar Meadery, Boneyard, Brewski, De Molen, Kees, Cigar City, Dry & Bitter, Edge, The Kernel, Mad Scientist, Oedipus, O/O, Stillwater. И это только часть списка!

Mikkeller Beer Celebration Copenhagen

Дата: 10–11 мая 2019 года

Место: Копенгаген, Øksnehallen (Halmtorvet, 11)

Билеты: 515–2800 kr

Про MBCC мы пишем часто, потому что это лучший фестиваль в Европе. Такого количества топовых американских пивоварен не встретишь ни на каком другом фесте: в этом году в Копенгагене можно попробовать пиво от 3 Floyd’s, Creature Comforts, Crooked Stave, Firestone Walker, Fonta Flora, Jester King, Monkish, Other Half, The Alchemist и многих других. Ну, и как тут не отметить, что впервые в этом празднике пива примет участие и белорусская пивоварня — Midnight Project!

Festiwal Piwa Beerstok

Дата: 10–11 мая 2019 года

Место: Белосток, Plac przed Teatrem Dramatycznym (Plac Piłsudskiego)

Билеты: 10 zł

Копенгаген далек и дорог, но майские выходные все равно стоит посвятить фестивалям. Ближайшим станет Festiwal Piwa Beerstok в Белостоке.

Даже не будем пытаться сравнивать его с MBCC, но хорошо провести время вы точно там сможете. Списка участников пока нет, но наверняка в Белосток, как и в прошлом году, съедутся интересные локальные пивоварни.

Kyiv Beer Festival

Дата: 18–19 мая 2019 года

Место: Киев, арт-завод «Платформа» (вулиця Біломорська, 1)

Как и в Беларуси, крафтовая сцена Украины активно развивается, а столичный фестиваль становится главной площадкой для демонстрации этого движения. Киевский фестиваль пива пройдет уже в четвертый раз и соберет 60 украинских пивоварен и импортеров. Площадкой проведения станет крупнейший творческий и культурный комплекс в Украине, так что место найдется здесь не только пиву, но и другим развлечениям.

Куда еще съездить?

Перечисленными фестивалями не ограничивается весенняя пивная движуха. 23 марта пройдет Biern & Big End of Winter Festival в Эйндховене, 5 апреля начнутся три интересных феста — I Radomski Festiwal Piw Rzemieslniczych в Радоме, Sur & Bitter около норвежского Ставангера и GBG Beer Week в Гетеборге. 12–13 апреля состоится Silesia Beer Fest в Катовице, 24–26 апреля Salón Piva в Братиславе, 10 мая Old Skull Fest в Санкт-Петербурге, 11 мая начнется Dutch Craft Beer Festival, 16 мая — Nederlands Bierproeffestival, а 20 мая — Budapest Beer Week. Еще одно интересное мероприятие в конце весны (24–25 мая) организует нидерландская пивоварня Het Uiltje — Fresh Fest.