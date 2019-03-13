Назван самый доступный для отдыха город Европы 1 13.03.2019, 15:10

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Самая дешевая поездка обойдется примерно в 170 евро.

Самым дешевым городком Восточной Европы оказался Вильнюс, пишет «Сегодня» со ссылкой на The Sun.

Поездка в Литву на три дня обойдется примерно в 170 евро на человека. На эти деньги можно пожить в хорошей гостинице, вкусно поесть и пользоваться общественным транспортом без особых ограничений. Конечно, этого хватит и на посещение достопримечательностей.

Если чуть-чуть увеличить свой бюджет, то можно вместо Вильнюса отправиться в столицу Сербии — Белград. Поездка туда на одного человека будет стоить 175 евро.

На третьем месте, по дешевому и комфортному путешествию, оказалась столица Польши — Варшава. Отдых на 2-3 дня в этом городе обойдется в 185 евро.

Пожить три дня в Бухаресте, Порту, Лиссабоне или в Братиславе обойдется в 195-211 евро. А замыкает список Прага. Отдых в этом европейском городке обойдется примерно в 220 евро.